annonse

annonse

Shabana Rehman (46) er tildelt Norsk PENs Ossietzkypris 2022 for sin utøvelse av ytringsfriheten på «kreativt og oppsiktsvekkende vis» over flere tiår, melder NTB.

– En pris jeg alltid har hatt meget stor respekt for. Deles ut 15. november. Enda et fremtidsbilde å se fram til, skriver Rehman i en kommentar til tildelingen på Facebook.

– Shabana Rehman har beriket den norske offentligheten med humor, satire og klokskap i flere tiår. Som skribent, aktivist og kunstner har hun vært en viktig og modig utøver av ytringsfrihet på kreativt og oppsiktsvekkende vis, heter det i en pressemelding fra Norsk PEN.

annonse

Religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Standupkomiker, skribent og dramatiker Shabana Rehman har vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon og har banet vei for større åpenhet om vanskelige spørsmål de siste 25 årene, heter det videre.

– Styret i Norsk PEN mener at Shabana Rehman er en verdig mottaker av Ossietzkyprisen på grunn av sin særlige og særegne innsats for ytringsfriheten og vårt ytringsrom.

I begrunnelsen for tildelingen heter det at «Rehman har ført et kompromissløst forsvar for satire. I store og små saker har hun stått opp for seg selv og andre, om det er støtte til andre komikere eller til skolerevyen fra Stovner».

annonse

Les også: Shabana Rehman har fått kreft

Rehman gjorde seg bemerket da hun stilte opp i Dagbladet i 2000, kun iført kroppsmaling med det norske flagget. I 2004 vakte det oppsikt da hun løftet mulla Krekar under et arrangement i Oslo, skriver NTB.

Ossietzkyprisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. I fjor gikk prisen til frie ytrere fra Afghanistan

Prisen deles ut 15. november på Litteraturhuset i Oslo.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT