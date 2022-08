annonse

Ekspresident Donald Trump krever at FBI stanser gjennomgangen av bevismaterialet i saken mot ham inntil en såkalt «special master» går gjennom bevisene.

Trump har gått rettens vei for å kreve at det blir oppnevnt en rettslig tjenesteperson, en såkalt «special master», som kan gå gjennom bevisene på vegne av en dommer.

Fram til da må FBI stanse sin gjennomgang av bevismaterialet, krever Trump. Dette er det første rettslige kravet Trumps advokater har kommet med siden FBI ransaket Trumps hjem på Mar-a-Lago-eiendommen i Florida for to uker siden, melder NTB.

Ifølge advokatene må man gå ut fra at dokumentene FBI beslagla, er beskyttet av fullmaktene USAs president har. Dette mener de en dommer må ta stilling til før etterforskningen av Trump kan fortsette.

FBI ransaket eiendommen til Trump på jakt etter graderte dokumenter, og har opplyst at de tok beslag i minst elleve dokumentsett som var graderte, noen av dem stemplet topphemmelig, skriver NTB.

The New York Times skriver at avisa har fått bekreftet fra flere kilder som har kjennskap til saken at Donald Trump har hatt mer enn 300 graderte dokumenter i hjemmet sitt i Florida.

Trump har flere ganger overlevert graderte dokumenter han har hatt hjemme. I januar leverte han mer enn 150 graderte dokumenter til nasjonalarkivet, noe som førte til bekymring i justisdepartementet og at det ble opprettet en FBI-etterforskning.

Trump leverte en ny bunke dokumenter til nasjonalarkivet i juni etter å ha blitt truet med rettslige skritt. Likevel fant FBI ytterligere graderte dokumenter da de ransaket hjemmet hans tidligere i august, melder NTB.

