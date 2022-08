annonse

annonse

Sjakknettstedet Chess.com har fått akseptert et bud på nær 800 millioner kroner for Magnus Carlsens sjakkselskap Play Magnus Group.

Det opplyser Chess.com onsdag ettermiddag. Ifølge Dagens Næringsliv og Dagbladet lyder budet på 13 kroner per aksje, som innebærer at Carlsens selskap selges til sjakknettstedet for 798,9 millioner kroner.

– Chess.com er begeistret over å kunngjøre at vi har lagt inn et bud på Play Magnus Group. Magnus Carlsen og ledelsen i Play Magnus er entusiastiske og har godtatt budet, skriver Chess.com

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse