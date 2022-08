annonse

Et russisk forsøk på å hindre Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i å tale til FNs sikkerhetsråd onsdag, fikk ikke gjennomslag.

Zelenskyj talte via videolink under et møte i rådet for å markere at det er seks måneder siden Russland invaderte Ukraina.

Russland prøvde å hindre den ukrainske presidenten i å tale, men manglet den nødvendige støtten fra de andre landene i Sikkerhetsrådet. Totalt 13 av 15 medlemmer stemte for at Zelenskyj skulle få tale.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia baserte innvendingen på at han mente Zelenskyj burde delta på møtet personlig, ikke via video, og sa presidenten i stedet kunne ha fløyet til New York.

Anklager Russland for atomutpressing

Zelenskyj sto fast ved sitt løfte om at Ukraina ikke vil gi fra seg noen regioner til Russland i sin tale til Sikkerhetsrådet.

– For oss er Ukraina hele Ukraina. Alle 25 regioner, uten noen innrømmelser eller kompromisser. Etter seks måneder med forsøk på å ødelegge oss, er vi fremdeles det frie folket i det uavhengige Ukraina, sa presidenten til FN-delegatene.

Videre ba han om at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) må ta kontroll over Ukrainas største atomkraftverk, Zaporizjzja, som har vært okkupert av russiske soldater siden mars.

– Et ekspertutvalg i IAEA bør ta kontroll over anlegget så snart som mulig og på permanent basis, sa Zelenskyj, som anklaget Russland for «atomutpressing».

Det skal den siste tiden ha vært en rekke angrep mot kraftverket Zaporizjzja, der den ene reaktoren nå er stengt.

Norge viste sin støtte

Norge, som for tiden er medlem av Sikkerhetsrådet, ba om møtet onsdag sammen med flere andre land.

– Russland må stoppe krigen og fullt ut, umiddelbart og betingelsesløst trekke sine styrker og militærutstyr ut av Ukraina, sa Trine Heimerback, nestleder i Norges FN-delegasjon.

Norge understreket også viktigheten av gjenopptakelsen av korneksporten ut av Ukraina.