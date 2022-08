annonse

Ektemannen til Demokratenes kongressleder Nancy Pelosi er dømt til fengselsstraff på fem dager og bot for fyllekjøring.

Paul Pelosi erkjente straffskyld. Han har allerede sonet to dager i fengsel og har fått redusert straffen med to dager for god oppførsel. Den siste dagen skal han gjøre opp for med åtte timers samfunnstjeneste, melder NTB.

Kurs og alkometer med startsperre

Han må også gjennom et kurs for fyllekjørere og installere et alkometer med startsperre i bilen sin.

Paul Pelosi ble pågrepet etter å ha krasjet bilen sin i Napa i mai. Promillen hans ble målt til å være like over grensa på 0,8 promille.

