Årsaken til problemer med henteekteskap for innvandrerkvinner er at de ikke jobber nok til å oppfylle kravet om underhold og bolig for ektefeller fra utlandet.

– Vi lever i et samfunn hvor det er store forskjeller mellom folk. Dette gjelder også på utlendingsfeltet, blant annet i saker om familieinnvandring. Utgangspunktet er at reglene er like for menn og kvinner. Realiteten er at praksisen av reglene gir skjeve utslag for kvinner, skriver Anahita C. J. Vetlesen, en representant for Innvandringsgruppen v/Jussbuss, i Utrop.

– I søknader om familieinnvandring må referansepersonen dokumentere at vedkommende er i stand til å forsørge sitt familiemedlem som søker om opphold her (Utlendingsloven § 58, Krav til underhold og bolig). Referansepersonen er det familiemedlemmet søkeren ønsker å bli gjenforent med. Familiemedlemmet i Norge må blant annet ha nok inntekt.

Tidligere og fremtidig inntekt

Det stilles krav til både tidligere og fremtidig inntekt, skriver Vetlesen. Det innebærer at den som søker om familiegjenforening må ha tilstrekkelig inntekt ett år tilbake i tid, og kan sannsynliggjøre nok inntekt frem i tid.

– Selv om inntektskravet ikke skiller mellom kjønn, er realiteten at kravet slår seg skjevt ut for kvinner. I Norge er det langt flere kvinner enn menn i midlertidige ansettelser. Kvinner har også lavere gjennomsnittslønn enn menn. Det samme gjelder blant innvandrere, skriver vedkommende, og fortsetter:

– Dette kan bidra til at UDI vurderer at referansepersonen ikke er i stand til å forsørge familiemedlemmet som søker om opphold i Norge.

Representanten for Jussbuss skriver at Norge må ha en familieinnvandringspolitikk og praksis som ikke vanskeliggjør at kvinner kan gjenforenes med sin familie.

Selvforsørgelse

– Yrkesdeltagelsen stiger neppe om en senker kravet til familiegjenforening, sier stortingsrepresentant for Høyre, Ove Trellevik til Resett.

Trellevik sier det er bred enighet om at vi skal prioritere beskyttelse til mennesker som er på flukt. Da kan vi ikke prioritere familiegjenforening ved å senke terskelen for selvforsørgelse, mener han.

– Absolutt ikke

Også Frp avfeier å lempe på kravene.

– Nei, så absolutt ikke, sier partiets innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til Resett.

Han mener tvert imot at inntektskravet bør økes sånn at man faktisk er selvforsørgende. Hvis dette fører til at enkelte innvandrerkvinner ikke får hentet ektefeller og foreldre så er løsningen at de faktisk må lære seg språket og komme seg ut i jobb, forklarer Wiborg.



Han kan dessuten opplyse at Stortinget nylig behandlet en sak knyttet til dette. Da gikk Ap, Sp og Høyre imot å øke inntektskravet. Kun Frp stemte for en økning.

– Det er ikke greit at kostnadene for familiegjenforening skyves over på norske skattebetalere da enkelte innvandrerkvinner ikke gidder å lære seg språket og komme seg ut i jobb, sier Wiborg.

