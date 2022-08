annonse

annonse

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Høyre-lederen utviser folkeforakt i strømdebatten.

Moxnes anser at Solberg bortforklarer de høye strømprisene, når hun sier at disse kan forklares med hybridkrigen fra Russlands president Vladimir Putin.

– Når Erna Solberg og resten av landets EU-vennlige elite sier nei til makspris på strøm, så lar de Putins linje med å strupe gass-leveransene til Europa slå rett inn i Norge og øke forskjellene her. Hun driver med folkeforakt i strømdebatten, sier Moxnes til VG.

annonse

Rødt-lederen vedgår at Putin og hans regime forårsaker problemer i Europa, men anklager samtidig Høyre og Ap for å ha bidratt til å øke strømprisene.

– Selvsagt har Putin skyld for mange av Europas problemer, krigen og forsyningssvikt av gass. Men grunnen til at Tysklands skyhøye energipriser smitter over til Norge, er at Høyre og Ap har koblet Sør-Norge på enda dyrere prisområder, med kraftkabler, uten noen kontroll av strømprisen, svarer Rødt-lederen.

– Det hjelper ingen i Tyskland at arbeidsfolk i Norge skal betale i dyre dommer for vannkraft som er vårt felles eie, sier Moxnes.

annonse

Avviser makspris

Høyre, ved nestleder Henrik Asheim, sier på sin side nei til forslag om makspris, fordi de antar at det vil bidra til at vi går tom for strøm.

– Det hjelper veldig lite at strømmen er billig hvis du ikke har strøm. Høyre har fått regjeringen med på en utvidet strømstøtte. Og nå venter vi på hvilken løsning regjeringen vil komme opp med til bedriftene, sier Asheim til VG.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT