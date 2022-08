annonse

annonse

Brittney Griner ble arrestert på Sheremetyevo internasjonale lufthavn 17. februar etter at den russiske føderale tolltjenesten hevdet å ha funnet hasjolje-patroner i bagasjen hennes.

Ifølge The National Interest, bekreftet Russlands utenriksdepartement torsdag at Moskva var engasjert i «stille diplomati» med Washington angående et potensielt fangebytte mellom kvinnebasketball-stjernen Brittney Griner, og den tidligere amerikanske marinesoldaten Paul Whelan.

– Stille diplomati er i gang, og det bør bære frukter hvis Washington følger det, og ikke falle inn i propaganda og mediehype for å score poeng før et valg, sa Ivan Nechayev, en talsmann for det russiske utenriksdepartementet, med henvisning til det amerikanske mellomvalget i November.

annonse

Moskva har tidligere erkjent at det foregår samtaler om et potensielt fangebytte via en kanal opprettet av president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin, da de møttes i Genève i juni 2021.

– Instruksjoner ble gitt til autoriserte strukturer for å gjennomføre forhandlinger. De blir utført av kompetente myndigheter, sa Nechayev.

Forslag

annonse

Sent i forrige måned bekreftet utenriksminister Antony Blinken at USA hadde presentert et «vesentlig forslag» til Russland for både Griner og Whelan, to amerikanere som Biden-administrasjonen anser som «feilaktig arresterte».

Moskva erkjente i forrige uke offisielt at de søkte å få frigjort den dømte våpenhandleren Viktor Bout, som for tiden soner en 25 års fengselsstraff og en gang fikk kallenavnet «Dødens kjøpmann», som en del av enhver fangeutveksling. Det har også blitt rapportert at Russland har forsøkt å legge til den dømte drapsmannen Vadim Krasikov, som for tiden er fengslet i Tyskland, til det foreslåtte byttet.

– Dette ganske sensitive spørsmålet om bytte av straffedømte russiske og amerikanske borgere blir diskutert gjennom kanalene som er definert av våre presidenter. Disse personene blir faktisk diskutert. Den russiske siden har lenge søkt løslatelse av Viktor Bout. Detaljene bør overlates til fagfolk, sa Alexander Darchiev, leder av det russiske utenriksdepartementets Nord-Amerika-avdeling, nylig til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Dommene

Forsvarsteamet til Griner, som tidligere denne måneden ble dømt til ni års fengsel for å ha brakt mindre enn et gram cannabisolje inn i Russland, har anket narkotikadommen.

Griner, som er innfødt i Houston, ble opprinnelig arrestert på Sheremetyevo internasjonale lufthavn 17. februar etter at den russiske føderale tolltjenesten hevdet å ha funnet vape-patroner som inneholdt hasjolje fra marihuanakonsentrat i bagasjen hennes.

Whelan, en bedriftssikkerhetsleder fra Michigan, ble dømt til seksten års fengsel for spionasjeanklager i 2020.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse