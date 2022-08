annonse

Markedsrenten går oppover mens appetitten på risiko dabber av på børsene før den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell skal tale for kolleger fredag.

Den norske sentralbanksjefen Ida Wolden Bache er blant deltakerne på den årlige konferansen for sentralbanksjefer i Jackson Hole i Wyoming denne helgen.

Det ventes haukeaktige signaler når Powell skal reparere den tynnslitte tilliten og finne veien videre for å håndtere prisstignings-sjokket som har rystet USA og verdensøkonomien.

Uttrykket haukeaktig og dueaktig brukes for å beskrive sentralbankenes holdning til renteutvikling. Haukeaktig brukes når man ønsker en innstrammende politikk for å holde igjen inflasjonen, for eksempel ved å heve styringsrenten.

Verdensøkonomien er i en trang posisjon foran konferansen i Jackson Hole. Krigen i Ukraina gir økte priser på energi og matvarer. Etter flere år med pandemi opplever man nedleggelser og proteksjonisme som har rammet globaliseringen, forsyningskjedene og investeringsklimaet hardt.

– Ventet for lenge

Fjorårets glidende vurdering av inflasjonsproblemet kaster en stor skygge over møtet for Powell, sjefen for den amerikanske sentralbanken Federal Reserve – i dagligtale omtalt som Fed.

Han har fått kritikk for feilaktig å ha hevdet at den allerede raskt økende prisstigningen var et midlertidig problem. Dette uttalte han blant annet på fjorårets sentralbanksjef-konferanse. Videre mener analytikere at han bagatelliserte risikoen for at mangelen på arbeidskraft som hadde begynt å dukke opp i statistikken, skulle få større utslag. Noe som også viste seg å være en grov feilvurdering.

– I ettertid er det klart at Fed ventet for lenge med å trekke tilbake stimulanser, sier økonom Elisabet Kopelman i den svenske banken SEB.

Budskapet på konferansen ventes nå å bli en gjentakelse av de haukeaktige faresignalene som Fed forsøkte å sende til markedet tidligere i august: Inflasjonsproblemet er langt fra fullt ut håndtert, til tross for to trippeløkninger i styringsrenten i sommer. Powell vil trolig også forsøke å få markedet til å vente litt med å skissere rentekutt neste år i sine prognoser.

Aksjemarkedets appetitt på risiko har samtidig sunket markant i forkant av Jackson Hole-konferansen. Den amerikanske tiårsrenten har klatret til 3 prosent for første gang siden 21. juli, mens dollaren nærmer seg et årlig høydepunkt på 9,81 kroner.

Sterkeste innstramming siden 1980-tallet

Kopelman tror ikke det er sannsynlig at det kommer veldig tydelige beskjeder fra sentralbanksjefmøtet. Hun venter seg et budskap i mer resonnerende, fornuftig tonelag som følger den store usikkerheten som nå råder rundt inflasjonen. Samtidig spøker krigen i Ukraina og effekten av pandemien i bakgrunnen.

– Jeg tror det er vanskelig for sentralbankene å sende klare signaler. Jeg tror heller det vil handle om et forsøk på nytenkning, sier hun til TT.

Nye perspektiver på inflasjon, arbeidsmarked og vekst kan være nødvendig gitt den uvanlig sterke inflasjonsbølgen som har skylt over den vestlige verden, ifølge Kopelman.

– I USA har lønningene steget ganske mye raskere nå enn de har gjort tidligere da vi hadde arbeidsledighet på disse nivåene, sier økonomen.

Hun mener Fed bør se på om forholdene har endret seg, og i så fall hvor permanente endringene vil være.

I juli hevet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 2,25-2,50 prosent. En tilsvarende renteheving fant sted i juni. Dermed har Fed allerede foretatt det sterkeste pengepolitiske grepet siden 1980-tallet.

– Nødvendig med ytterligere renteheving

Men mer må til for å få bukt med den uventet høye og langvarige prisstigningen. Flere Fed-medlemmer har antydet at det vil komme en ny renteheving på minst 0,50 prosentpoeng allerede i september. Noen analytikere tror økningen blir på 0,75 prosentpoeng.

– Vi tror det blir dobbel økning, altså 50 poeng, og ikke en trippel økning på 75 poeng, i september, gitt at vi allerede har fått noen positive signaler om inflasjonen på kort sikt, sier Kopelman.

– Det er en vanskelig balansegang for Fed, legger hun til.

Hun tror at sentralbanken vil fortsette å heve renten til man når et nivå på 3,25-3,50 prosent på slutten av året. Da venter hun at den amerikanske økonomien har bremset opp nok til at Powell og Fed-styret kan ta en pause fra stigningssyklusen.

Men risikoen er fortsatt til stede for renteutviklingen. Fed må se en nedgang i arbeidsmarkedet, og det ser vi ikke ennå, sier hun.

