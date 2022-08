annonse

Arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi er blitt enige med arbeidsgiverne i Norsk Industri etter ti dager med streik i prosessindustrien.

Streiken har pågått siden 15. august. Totalt har 2.537 medlemmer i LO-forbundet Industri Energi vært i streik den siste tiden.

– Det er riktig at partene har kommet til enighet. Vi har signert en protokoll i ettermiddag. Vi er veldig glad for å ha kommet til en løsning, sier Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen til VG , som først omtalte saken.

Lokal aksjonsrett

Industri Energis hovedkrav har vært å få på plass aksjonsrett ved lokale forhandlinger i bedriftene.

– Vi skal nå samarbeide de to neste årene, fram mot hovedoppgjøret i 2024. Lokale parter skal utrede og vurdere om lokale sanksjonsmuligheter kan gjennomføres i den enkelte bedrift, sier forbundsleder Frode Alfheim, som ledet forhandlingene for Industri Energi.

Dersom de lokale parter er enige om at det er mulig å gjennomføre forsvarlige lokale aksjoner, har Industri Energi og Norsk Industri til hensikt å tariffeste denne muligheten, opplyser forbundet.

Øker minstelønnen med 4,5 prosent

Enigheten innebærer også at minstelønnssatsen i elektrokjemisk industri økes med 4,5 prosent, fra 202,13 kroner timen for en dagarbeider. Dette inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner, ifølge Industri Energi. Skifttilleggene økes også med 4,5 prosent.

Økte overtidssatser, ordninger for å sikre ansatte matpause og høyere satser for dobbeltskift er også en del av enigheten. Partene skal dessuten utrede muligheter for å begrense bruken av nattskift og kompensasjon for å jobbe natt.

Nå som partene sentralt er kommet til enighet, fortsetter oppgjøret i industrien med lokale lønnsforhandlinger.