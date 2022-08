annonse

annonse

Tyskland og Canada har undertegnet en samarbeidsavtale for produksjon og transport av hydrogen. Målet er å skape en transatlantisk forsyningskjede og komme i gang med leveranser innen 2025.

Avtalen tar sikte på å skape en transatlantisk forsyningskjede. Den skisserer Canadas planer om å investere milliarder av dollar i utvikling av teknologi og infrastruktur, og Tysklands forpliktelse til å støtte innenlandske importører i å etablere en internasjonal handelskorridor, skriver NTB.

Les også: Nedslående meningsmåling for Scholz

annonse

Les også: Nå skal Norge bli Tysklands energipartner

Canadas statsminister Justin Trudeau omtaler avtalen som et historisk skritt fremover for vår felles fremtid, mens Tysklands statsminister Olaf Scholz sier de tar partnerskapet mellom de to landene til et mer strategisk nivå.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT