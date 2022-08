annonse

En føderal dommer i Florida har beordret at deler av begjæringen som lå til grunn for FBIs ransaking av Donald Trumps hjem, må offentliggjøres innen fredag.

Dommer Bruce Reinhart sier at det amerikanske justisdepartementet innen fredag klokka 12 lokal tid (klokka 18 norsk tid), må levere fra seg en redigert versjon av ransakelsesordren, melder Reuters.

Trump etterforskes for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Ekspresidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt, alle var avgradert.

