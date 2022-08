annonse

annonse

Fagfolk mener kjernekraft er fremtidens energi, og påpeker at den er mindre miljøskadelig enn fornybar energi. Men WWF er redd for ulykker og krig.

– Tradisjonen tro fortsetter organisasjoner som Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace og Bellona sin kamp mot kjernekraft, skriver Jonny Hesthammer, PhD, CEO, M Vest Energy. Tidligere geologi- og geofysikkprofessor og Sunniva Rose, PhD, doktorgrad i kjerne- og energifysikk, Universitetet i Oslo, i Aftenposten, og legger til:

– Det til tross for at både Klimapanelet og Det internasjonale energibyrået (IEA) mener at energikilden er helt nødvendig for å nå nullutslippsmålet.

annonse

De skriver også at kjernekraft også har mye lavere arealbruk enn fornybar energi, og at det derfor krever derfor langt mindre naturinngrep. De fleste analyser viser at strømbehovet i Norge vil øke drastisk frem mot 2050, tross omfattende energieffektivisering. Derfor ønsker regjeringen å bygge ut enda mer fornybart i norsk natur. Kjernekraft kan motvirke dette behovet for naturinngrep, mener de to ekspertene.

Frp-politiker vil ha kjernekraft

– Helt topp, svarer Frps Steinar Bergstøl Andersen til Resett, på spørsmål om hva han synes om utspillet i Aftenposten.

annonse

Han sitter selv i fylkestinget i Agder og vil fremme forslag om kjernekraft i Norge på landsmøtet.

Bergstøl Andersen har i et tidligere intervju med Resett påpekt at det genereres mindre avfall ved kjernekraftverk enn med både vind- og solenergi. Kjernekraft krever færre materialer og lavere arealforbruk.

Frp-politikeren er derfor av den klare oppfatning at det «å ødelegge naturen og skogen med sol- og vindkraft» er unødvendig. Frp har programfestet at man vil «satse mer på forskning og teknologiutvikling innenfor kjernekraft, eksempelvis basert på thorium». Norge har vesentlige forekomster av thorium.

Bergstøl mener imidlertid at man bør gå et stykke lenger enn å kun forske på kjernekraft – han vil heller etablere kjernekraftverk i Norge.

Les også: Frp-politiker vil ha med partiet på kjernekraft

Tommel opp, også fra NTNU-professor

Utspillet fra Jonny Hesthammer og Sunniva Rose får også tommel opp fra NTNU-professor Jan Emblemsvåg.

– Dette er helt i tråd med egne artikler og meninger. Man ser det lett fra en rekke ulike perspektiver slik som materialforbruk pr TWh, avfall per TWh, totale kostnader per TWh og systemstabilitet, sier professor ved NTNU, Jan Emblemsvåg til Resett.

annonse

Emblemsvåg påpeker at sol og vind blir billige energiløsninger gjennom «uansvarlighet». Kraften leveres til uforutsigbare tider. Man avhengig av et stabilt kraftnett, og i Norge er det vannkraften som kan levere på dette punktet.

– At vannkraftens tilgjengelige reserver for balansekraft nesten er oppbrukt, blir ignorert. Videre utbygging av sol og vind vil derfor kreve en tilsvarende mengde balansekraft fra andre energikilder som backup når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser, skriver han.

Emblemsvåg peker på Tyskland som eksempel. Der legger de ned sine siste kjernekraftverk i år, mens de har satset stort på fornybar energi.

– Tyskland har på 20 år økt installert kapasitet med 80 prosent, men strømproduksjonen har økt med bare 5 prosent. Resultatet er noen av de høyeste strømprisene i verden med store konsekvenser for kostnadseffektiviteten.

Les også: Professor: Nei, sol- og vindkraft er ikke kostnadseffektivt – de trenger balansekraft

WWF: Helt uenig

annonse

– Nei, diskusjonen er ikke særlig relevant i Norge. Det er vanvittig kostbart og tidkrevende å bygge ut kjernekraft, spesielt i et land som Norge med lite ekspertise og erfaring på dette feltet. Det vil ikke klare å konkurrere med fornybare energiressurser eller tilby en meningsfull løsning på verken kortsiktig kraftsituasjon eller klimaomstillingen i Norge, hevder generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, til Resett.

Hun mener i stedet at man må utnytte fornybar energi, og fremhever energisparing.

– Å utnytte fornybare energikilder som bygges ut på naturens premisser, satse på energisparing og god nettdrift og utvikle lagringsløsninger som kan bidra til å stabilisere strømnettet, er derfor et langt bedre alternativ, sier Andaur, som også frykter for ulykker og krig:

– Vi må også ta innover oss at kjernekraft fører med seg en helt annen fare for ulykker. Dette både fordi verden er mer ustabil grunnet geopolitiske konflikter og fordi mer vær og sterkere stormer kan skape farlige situasjoner, som i Fukushima. Det er heller ikke ufarlig og kostnadsfritt å lagre radioaktivt avfall, som har en ekstremt lang nedbrytingstid. Alt dette er ikke risiko vi bør ta lett på når vi allerede har tilgang på tryggere og renere energi fra vann, sol og vind.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT