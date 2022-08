annonse

En kinesisk domstol har opprettholdt dødsdommen mot en amerikansk statsborger som er funnet skyldig i å ha drept kjæresten sin.

Retten beskriver den fellende dommen som riktig og dødsstraff som passende.

Shadeed Abdulmateen ble funnet skyldig i å ha stukket sin 21 år gamle kjæreste i ansiktet og halsen flere ganger i juni i fjor. De to hadde møttes ved et busstopp i Ningbo, som ligger sør for Shanghai, for å snakke om uoverensstemmelser i forholdet.

Dommen falt i april i år, men Abdulmateen anket. Torsdag falt avgjørelsen i en ankedomstol i Zheijang.

