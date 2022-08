annonse

Idrettspresident Berit Kjøll mener Antidoping Norge (ADNO) har ansvaret, men at alle står sammen i problematikken rundt dopingtesting av mindreårige, noe som i verste fall kan føret til at Norge blir nektet deltakelse i internasjonale mesterskap og miste retten til å være arrangør.

– Ansvaret er hos ADNO. De er i førersetet for å gjøre det de skal gjøre, men er hindret av dette lovverket, sa Kjøll til NTB på et åpent møte med pressen torsdag.

Manglende kontroller av utøvere mellom 15 og 18 år kan påføre norsk idrett store konsekvenser. I verste fall kan Norge bli nektet deltakelse i internasjonale mesterskap og miste retten til å være arrangør, melder NTB.

Over tre år er gått siden idretten ba om en avklaring

Det er en særnorsk lovtolkning som har stoppet Antidoping Norge i å teste mindreårige uten foreldrenes samtykke. Over tre år er gått siden idretten ba om en avklaring i et brev til Kulturdepartementet.

– Jeg beklager at det har gått så lang tid. Det var på agendaen for mange år tilbake. At det må få dette fokuset og gå så langt for at vi skal endre noe, må man bare beklage, sa Kjøll.

NRK har kjørt saken og avdekket at Norges idrettsforbund (NIF) har kjent til problemene i flere år.

– Vi står sterkt sammen om å få dette til. Det har vært oppe på alle møtene. Jeg er trygg på at vi får en god løsning på dette, sa Kjøll.

Kjøll har innrømmet at forbundet først i juni i år ble klar over konsekvensene av saken, skriver NTB.

Skader omdømmet til Norge

Idrettsforbundets generalsekretær Nils Einar Aas la til at man vil «se på alle muligheter for å finne løsninger på dette».

– Det viktigste nå er at kulturministeren gir uttrykk for at hun forstår at vi må handle og gjøre dette enklere. Det vil bli møter og dialog i nær framtid, sa han.

Antidoping Norges situasjon er også blitt omtalt i utlandet.

– Saken har et potensial til å skade det norske antidopingarbeidet, men også vårt omdømme internasjonalt som en ledende antidopingnasjon. Derfor ønsker vi få til en endring.

Kjøll møtte nylig kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) under Arendalsuka og fikk positive signaler på at regjeringen vil ta grep, melder NTB.

– Jeg er temmelig trygg på at det kommer en ny ordning. Skulle ikke den komme i nær framtid, må vi bare gå på for å sikre at vi får den. Dette er ikke bra for våre 10.000 idrettslag slik situasjonen er i dag, sa idrettspresidenten under et møte med pressen torsdag.

– Strømkrisen er veldig høyt på vår agenda. Vi er veldig tydelige på at vi krever å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime. I tillegg må gassprisene tas hensyn til og kompenseres på lik linje, la hun til.

