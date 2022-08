annonse

Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen sier at oljeselskapene får mer strømstøtte enn vanlige folk – og strømmen på billigsalg.

Vi skattebetalere får regningen på 50 milliarder kroner og enda dyrere strøm, når oljeplattformene skal elektrifiseres, et omdiskutert planlagt klimatiltak.

– I løpet av neste år vil oljeselskapene i Nordsjøen få inntil 15 terawattimer (TWh) fra fastlandet. Det er omtrent like mye som vi eksporterer til Europa, og det vil føre til at strømprisene blir enda høyere, skriver Stavrum i Nettavisen.

– Likevel er det en total mangel på vilje til å ettergå kalkylene på nytt og revurdere tiltaket i lys av at Sør-Norge har ekstreme strømpriser og Europa mangler energi.

Stavrum peker på at Equinor har beregnet at elektrifiseringen vil koste rundt 50 milliarder kroner. Av dette tar selskapene bare rundt 10 prosent etter skatt. Det er altså staten – og skattebetalerne – som betaler de resterende 45 milliardene. Det er noe mer enn strømstøtten til alle landets husstander i år.

– Den globale klimaeffekten kan også diskuteres. Gassen som ikke blir brent i Nordsjøen, blir etter hvert eksportert til Europa og brent der. Men elektrifisering ser bra ut på papiret i det norske klimautslippsregnskapet, mener Stavrum.

Omstridt global effekt

Det også ventet at andre sektorer, som landbasert industri og transport, vil øke elektrifiseringsgraden fremover.

– Jeg tror det har blitt klarere for folk at det å elektrifisere sokkelen kommer med en pris for samfunnet, fordi det presser opp strømprisen og øker presset på kraftnettet, sa Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Teknisk Ukeblad.

Cicero har kritisert tiltaket

Seniorforsker Asbjørn Torvanger ved klimaforskningssenteret Cicero har tidligere kritisert tiltaket for å være lite effektivt i DN. Han kan ikke fastslå at elektrifisering vil ha noen klimaeffekt, og at den samfunnsøkonomiske verdien er høyst diskutabel.

– Det ser ut til å bli veldig dyrt. Ny infrastrukturen må bygges, og nettet på land må forsterkes for å få nok kraft ut til kablene i Nordsjøen. I tillegg skal man bruke store mengder kraft, som vil presse opp kraftprisen i Norge, sier han.

