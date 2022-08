annonse

I årets artikkelserie for jaktsesongen, er turen kommet til rypejakta. Her ser vi på fugl, terreng, adferd, spor og habitat – samt skuddreaksjon og råd til behandling av felt fugl.

Det er to typer ryper: lirype og fjellrype. De tilhører gruppen hønsefugler. Hannen kalles hane, hunnen høne og ungene kyllinger. I Norge jaktes det på følgende hønsefugler: lirype, fjellrype, storfugl, orrfugl og jerpe.

Hønsefugler er store og kraftige fugler, med et kort og kraftig nebb, de har korte og avrundede vinger. Med de middels lange og kraftige beina er godt egnet til både rolig gange og hurtig løping. Tre av tærne vender fremover og har sterke og butte klør. Fjærdrakten til hanen er alltid mer fargerik enn hønens. Hønsefuglene lever for det meste på bakken, der de beiter, ruger, hviler og sover. I blant bakkevegetasjonen lager de et skjulested, en fordypning som er skålformet.

Ekskrementene er svakt buet og sylindriske, størrelsen skiller de enkelte arter. De kan ligge enkeltvis på beiteplasser eller i hauger på hvileplasser, og har en fast konsistens, lang holdbarhet og er lenge synlig i terrenget. Fargen varierer fra gulbrun til mørkebrun, normalt med et hvitaktig belegg i den ene enden. Om sommeren og særlig under bærtiden er de mer bløte og klumpete, om vinteren er de tørre og faste og består av synlige plantedeler. Et annet sportegn er merker etter klørne som skraper på bakken. Tærne spriker i en vinkel på nitti grader mellom yttertærne. Når hønsefugler beveger seg i gange eller løper danner sporene en sikksakkformet eller nesten rett linje.

Hønsefuglene er standfugler og lever i samme område hele året. De flyr med raske vingeslag, men sjelden langt og de lander alltid i glideflukt. På bakken løper hønsefugl raskt og finner skjul.

Rypejakt

Rypejaktt er den vanligste formen for jakt i Norge. Om lag 70 prosent av de som jaktet rype kom hjem med bytte. I gjennomsnitt felte hver jeger 6 ryper. Det er imidlertid stor forskjell på hvor mange som felles. Av de som felte rype, hadde om lag 60 prosent felt færre enn 6 ryper. Mens 10 prosent felte 20 ryper eller mer.

Lirype

Lagopus lagopus

Lengde: ca 40 cm.

Vekt: 0.5-0.6 kg.

Jakttid

Hele landet 10/9 – 28(29)/2. Gjelder fra 1. april 2022 til 31. mars 2028. Unntatt: Finnmark og Troms, og Narvik, Ballangen og Evenes kommune samt den delen av Tysfjord som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland. Jakttid: 10.09 – 15.03

Våpen

Hagle, stål US 4–6, vismut US 6–7, tungsten-matrix US 6–7, hevi-shot US 6–8. Rifle, 22 LR, hulspiss

Utseende

Lirypen er vanskelig å skille fra fjellrype. Den er større, men så ikke markant til å bedømme på avstand. Nebbet er kraftigere og lirypen har en mer rødbrun farge om sommeren. I høsthalvåret er lirypen flekket i rødbrun farge, hvit og ikke grå på oversiden som fjellrype-hannen. Om vinteren har ikke lirypen en mørkstripe mellom øyne og nebbroten som fjellrypen.

Spor

Lirypen har fjærkledde tær som gjør at sporavtrykkene blir ulne og uskarpe og gir inntrykk av uvanlig brede tå-avtrykk. Sporrekkene slynger og bukter seg mellom krattene på heier og myr terreng med småbusker.

Biotop

Lirypen finnes over hele landet, unntatt høyfjellet. De er å finne i lavtliggende strøk opp til tregrensen. Normalt i heier med lav buskvegetasjon, oftest bjørk, av og til i barskog.

Føde

Insekter, bær, skudd og løvknopper.

Adferd

Når den støkkes gir den fra seg en hurtig skrattende lyd. De graver seg ned i snøen under uvær. Det er ikke uvanlig at de opptrer flokkevis om vinteren.

Bestand

Kyllingene er avhengig av insekter, regn og kulde kan redusere bestanden. Ryper er monogame, de lever parvis gjennom hele hekketiden. I mai – juni legger høna åtte – tolv egg. Rugetiden er om lag 20 dager.

Jaktmetoder

Smygjakt og støkkjakt. Rypejakt uten hund fungerer bra om høsten når rypene ikke trykker så lenge, det kan lønne seg å gå på linje med femti meters avstand.

Ryper blir mer sky utover høst og senvinter. Fra sommeren til et stykke ut på høsten, holder de til på kullstedet. Best utbytte er tidlig om morgenen når de beiter.

Gå mot vinden oppover, ryper tar ofte tilhold på steder som bryter med det naturlige i terrenget, et tre på en myr, en knaus, en stor stein. Tidlig i sesongen flyr ryper kort, hvis de ikke blir lokalisert, kan en forsøke området igjen senere på dagen. Ved fint vær trykker de godt, i tåke flokker seg i høyden, er urolige og trykker kort. I sterk vind går de i ly, er vinden veldig sterk går de ned i terrenget og da trykker kort og flyr langt. I regnvær benytter de ly i terrenget og trykker hardere enn i oppholdsvær. I snøvær flokker de seg urolig. Etter fjærskifte oppholder de seg ved snø, er det få snøflekker trykker de meget hardt. Hvis det ikke er snø når vinterdrakten er ferdig, gjemmer de seg i bjørkeskogen og trykker meget hardt. I snødekt terreng finnes rypene lavt hvis blåbærlyngen er tilgjengelig for beite. Hvis blåbærlyngen er snødekt beiter de bjørk og vier.

Vær beredt på raske skudd, men vent til den er på 20 – 25 meter, kortere hold øker risikoen for bom eller stor kjøttskade. I en flokk velg ut en, ikke skyt inn i flokken. Da blir det skadeskytinger og sjelden felt vilt.

Rypene forvirres ved at jegeren går uforutsigbart, skift retning ofte og stopp hyppig. Rypen følger jegerens bevegelse, blir usikker og velger flukt. Hvis ryper støkkes er det ofte etternølere – gå mot fluktstedet.

Følg retningen, de lander oftest høyere opp, det sjelden går de ned i høyde. I mange tilfeller kommer rypene tilbake til utgangspunktet. De føler seg trygg i luften og kan i noen tilfeller fly rett mot jegeren. Hold skuddet og skyt rypen bakfra når den har passert.

Fjellrype

Lagopus mutus

Lengde: 35 cm.

Vekt: 0.4 – 0.5 kg.

Fjellrypen har hvite vinger året rundt. Hannen er mer svartbrun om sommeren enn lirypen, hunnen mer gulbrun. Om vinteren er begge kjønn hvite med svart hale og hannen gjenkjennes med en svart stripe over øyet.

Fjellrypen er utbredt over hele landet og har som tilholdssted fjellområder over tregrensen. I hekketid og frem til vinteren tar de opphold i steinurer og gressletter over vierbeltet. Fjellrypen lever høyere enn lirypen, men kan om vinteren bevege seg ned i bjørkeskogen for å beite.

Vinterjakt

På fjellrype gir lavere utbytte enn høstjakt, oppsøk beiteplasser som vier, fjellbjørk og gammelskog. Jakten fungerer best ved nysnø når rypen ligger i dokk, da ligger de som oftest i kaldt vær på solsiden. Rifle er mest anvendelig, eller drilling.

Viltstell rype

Før viltstell igangsettes må en viss planlegging gjennomføres. Et terreng har en begrensning, en bæreevne, og kan kun romme et visst antall av hver art. Bestandsoverskuddet går til grunne, og jakt er en vikarierende dødsårsak. En regner med at rundt 20 prosent av rypene overlever det første året. Dette har ikke noe med jakt og terrengets bonitet å gjøre, men minimumsfaktorene klima og predatortrykk.

Det er tre faktorer som kan endres for å øke bestanden – reduksjon av rovdyr, økt mattilførsel og skjul for viltet. Hvis terrenget i løpet av sommeren kan gi mat til hundre individer, men kun skjul til seksti, vil sommerbæreevnen teoretisk sett frembringe seksti. Om vinteren er premissene motsatt, da er ikke skjul minimumsfaktoren, men mattilgangen. Da kan terrenget gi skjul til hundre, men kun mat til 20. Bæreevnen er summen av årstidens faktorer. Viltkultivering er mest effektiv med fôring om vinteren, da er marginene best for en dobling av overlevelsesprosenten.

Litt kapping i bjørkeskogen kan få gode virkninger på rypebestanden. Hugg åpne områder, spar gamle trær. Fell trær slik at småkjerr gjenstår. Dette gir gode skjulmuligheter. En kan også beskjære trær, for å få en tettere vegetasjon, en slags hekkekant. Eller kutt to tredeler inn i stammen rett over snøkanten bøy treet ned mot bakken. Treet vil da fortsette å vokse og de proteinrike skuddene vil bli lett tilgjengelig for rypen. Ved helfelling lar man hogstavfallet ligge igjen. Bjerk slår rotskudd i stubbeområdet og gir nye friske skudd neste år. Denne viltstellmetoden har også positiv innvirkning på harebestanden.

Skuddreaksjon og behandling av felt fugl

Etter avfyring må man følge med fuglens reaksjon. Den viser hvor en har truffet.

Dødelig treff

Fuglen klapper sammen, med hode hengende ned og faller tungt i bakken.

Lungeskudd

Fuglen tårner, stiger høyt i en sirkelbevegelse. Tilslutt klapper den sammen og faller. Døden inntreffer før landing.

Ryggtreff

Fuglen knekker i ryggen, med hode opp. Treffet er dødelig.

Vingeskudd

Fuglen faller med flaksene vinger. Men ett oppreist hode vil vise deg at vitale deler ikke er truffet. Og ved landing vil fuglen løpe i skjul. Forsøk et nytt skudd før den forsvinner ut av syne.

Bakkropp og bein

Beina til fuglen henger ned. Hvis den er hardt skadd vil den seile videre med stive vinger.

Streifskudd

Et lite rykk i fuglen og litt fjær, men den flyr like godt. Men det kan hende at den dør av skadene på et senere tidspunkt.

Behandling av felt vilt

Modning

Hønsefugl kan henge hele noen dager, men pass på at det er luftig og godt beskyttet mot insekter, især fluer. Vilt skal henge i førti døgngrader, det vil si at de henger i ti dager hvis temperaturen er fire grader. Lav temperatur gir best resultat, men kjøtt modner ikke under null grader.

Skolding

Dypp fuglen i en kjele med varm vann (68 -75 C) i rundt ett minutt. Børst fuglen med en oppvaskbørste eller liknende så vannet trenger inn. Kjøl den ned før ribbing.

Ribbing

Fugl smaker best med skinnet på. Hønsefugl og duer er lette å ribbe, mens skarv, ender og gjess er tungvint. Hold fuglen mellom beina med hode ned, start ved halsen og rykk ut fjærene vertikalt. Hals og vinger trengs ikke å ribbes, de kan kuttes av etterpå.

Sviing

Det som blir igjen av fjær etter ribbing kan du svi av med gassbrenner eller primus. Men ikke glem å skyll godt etterpå for å unngå en svidd smak.

Flåing

Hvis det blir for mye arbeid å ribbe fuglen kan du rive av skinnet med fjærdrakten på. Snitt skinnet langs rygg og bryst. Lirk skinnet løs med tommelen slik at fjærdrakten følger med og dra den forsiktig av. Det er i grunnen den enkleste måten om en sammenlikner med ribbing og det er gjort på noen minutter.

Fjerning av innvoller

Snitt med kniv midt på halsen, dra snittet ned til brystet. Kapp halsen i overgangen til brystet. Legg spiserør og kroen opp på ryggen. Kapp beina i leddene. Kutt buken fra endetarm til brystbein.

Men vær forsiktig slik at innvoller ikke skades og at maveinnhold kommer i kontakt med kjøttet. En metode er å legge kniven mellom fingrene under snittet slik at knivspissen er dekket. Stikk hånden inn å dra forsiktig ut innvollene. Bruk en skje til å skrape ut lungene under ryggen. Skyll godt, når alt er ute.

Det er ikke liv om å gjøre om du søler litt, maten skal uansett kokes eller stekes. Men trekk pusten dypt og vær tålmodig.

