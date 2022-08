annonse

Nordisk forsvarssamarbeid var tema da forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Finland møttes i finske Loppi utenfor Helsingfors torsdag.

Hvordan skal det nordiske forsvarssamarbeid være, og hvordan påvirkes det av Sverige og Finlands Nato-søknader? Det var spørsmål som forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) diskutere med sine kolleger Peter Hultqvist og Antti Kaikkonen, forsvarsministrene fra henholdsvis Sverige og Finland.

– Vi er gode naboer og gode venner, så vårt nordiske forsvarssamarbeid bygger videre på dette når Finland og Sverige blir Nato-medlemmer, sier Gram.

Forsvarsministeren sier at Norge er glad for at Sverige og Finland vil bli med i forsvarsalliansen og håper at det kan skje så fort som mulig.

