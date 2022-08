annonse

Debatten om strømkrise, utenlandskabler og krafteksport får Simen Sandelien til å ville dele denne skissen som han laget i 2019 en gang til.

– Tanken var å formidle hvorfor jeg mener moderat nasjonalkonservativ tankegang er det eneste som er fornuftig og bærekraftig som styringsprinsipp for et samfunn, skriver Simen Sandelien på Facebook.

Frustrasjonen hans var og er at vi har ført en politikk i møtet med resten av verden som i litt for stor grad har vært oppofrende, og at dette verken er bærekraftig eller fornuftig med tanke på beredskap. Sandelien sier at det som har vært politisk korrekt har vært fortellingen om at Norges rolle i verden først og fremst er altruistisk.

Han tror ikke at vi kommer unna en korreksjon der pendelen svinger mer over i det «fornuftige» området med tanke på nasjonale egenhensyn. Slike hensyn er ikke umoralske, det er bare ansvarlig samfunnsstyring, mener Sandelien.

– Samtidig er jeg bekymret over at en fullstendig implosjon i internasjonale samarbeidsforhold dessverre også kan svinge pendelen over i ytterliggående nasjonalisme, fiendebilder og isolasjonisme. Det ville være veldig trist, skriver han.

Samtidig mener Sandelien at det er slik at de som forsvarer dagens status quo gjerne bruker motsatt ytterpunkt som skremmebilde på det samfunnet vi ikke kan ha. Det er veldig uærlig argumentasjon, mener han.

Sandelien mener det er ganske åpenbart at både kortsiktige og mer langsiktige løsninger på den pågående strømkrisen må skapes i forståelse av at hensynet til egne borgere og nasjonale behov har presedens foran vårt ønske om å stille opp for andre land i Europa.

Det trenger ikke å bety full stans av strømeksport, påpeker Sandelien, men det må innebære at man får bukt med den indre nasjonale urettferdigheten som har oppstått i kjølvannet av de skyhøye strømprisene og at man sikrer egne borgeres tilgang på fornuftig priset strøm som første prioritet, fortsetter han.

