annonse

annonse

Bruken av marihuana nådde rekordnivåer i fjor blant unge amerikanere. 43 prosent av unge voksne sier de brukte marihuana i fjor, etter en 9 prosents økning på fem år, viser en studie.

43 prosent av unge voksne sier de brukte marihuana i fjor. Dette fremgår av studien fra University of Michigan som ble gjennomført i fjor. Undersøkelsen omfattet 5000 personer i alderen 19–30 år, skriver NTB.

Antallet som har brukt marihuana har økt med 9 prosent de siste fem år. For fem år siden var andelen 34 prosent og for ti år siden 29 prosent, viser Monitoring the Future-studien.

annonse

Daglig bruk av marihuana steg fra 6 prosent i 2011 og 8 prosent i 2016, til 11 prosent i den siste undersøkelsen.

Les også: Folk flest i Danmark sier ja til cannabis

Lovlig i nesten 20 amerikanske delstater

annonse

Tallene for marihuanabruk viser de høyeste nivåene som er registrert siden man begynt å følge denne utviklingen i 1988.

For hallusinogener, meldte 8 prosent av unge å ha brukt LS, DMDMA, meskalin, peyote, «svamp» eller PCP det siste året. Til sammenligning var andelen 5 prosent for fem år siden og 3 prosent for ti år siden, melder NTB.

Studien nevnte ingen årsaker til økningen i marihuanabruk blant unge voksne, men cannabis er nå lovlig i nesten 20 amerikanske delstater.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT