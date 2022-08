annonse

FBI jobbet bevisst sakte med Hunter Biden-etterforskningen og ba agenter om ikke å se på Hunter Bidens laptop, ifølge nye varslere som snakket med senator Ron Johnson fra Wisconsin.

Johnson sendte et brev til inspektør general Michael Horowitz på tirsdag.

– Nylig hørte kontoret mitt fra personer med kjennskap til FBIs tilsynelatende korrupsjon, sa Johnson, ifølge Daily Mail.

Etter at FBI fikk tak i Hunter Bidens laptop, skal lokal FBI-ledelse angivelig ha fortalt ansatte følgende:

– Dere skal ikke se på den bærbare Hunter Biden-datamaskinen.

– FBI kommer ikke til å endre utfallet av valget igjen, sier FBI-ledere ifølge varslerne, skrev Johnson i brevet til Horowitz.

Johnson krever at Horowitz ser på FBIs håndtering av Hunter Bidens bærbare datamaskin.

– Selv om jeg forstår at du nøler med å etterforske en sak som kan være relatert til en pågående etterforskning, er det klart for meg basert på en rekke troverdige varslere at FBI ikke kan stoles på med håndteringen av Hunter Bidens bærbare datamaskin, sa Johnson, ifølge Daily Mail.

Horowitz fortalte Johnson i februar 2021 at Office of Inspector General (OIG) ikke ville undersøke FBIs håndtering av den bærbare datamaskinen for ikke å forstyrre Justisdepartementets etterforskning av Hunter Bidens skattesaker.

