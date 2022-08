annonse

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke bremse strømeksporten til Finland. Finnene er likevel bekymret for at andre EU-land kan bli rammet.

Vedum var torsdag i Finland der han møtte sin finske kollega Annika Saarikko. Der ble den mulige bremsen i norsk strømeksport et tema. Norge vurderer å ta eksportgrep for å sikre forsyningssikkerheten her hjemme. Det er blitt møtt med krass kritikk i Finland.

Men det beror på en misforståelse, sa Vedum i møtet med den finske finansministeren.

Finland får nemlig strøm i utveksling med Nord-Norge, og der er det ikke strømkrise som i Sør-Norge. Finnene kan dermed regne med å få strøm som avtalt.

– Det jeg sa veldig tydelig, er at i Sør-Norge er prisene veldig høye. Det er en stor utfordring med forsyningssikkerhet. Derfor har vi sagt at vi må ha sterkere nasjonal kontroll med eksporten. I Nord-Norge, der også Finland er en del av nettet, er det rekordfulle magasiner og rekordlave priser, sier Vedum til NTB.

Sier finnene ble beroliget

Vedum sier at finnene ble beroliget av dette, men at de likevel kom med kritiske anmerkninger om at en norsk eksport-brems vil ramme andre EU-land, som Tyskland.

– Det var en kritisk merknad til at vi vil stramme inn eksporten til Tyskland og Storbritannia, men det skapte ro i den finske regjeringen at vi sa det ikke hadde noe å gjøre med utvekslingen mellom Norge og Finland, sier Vedum.

Sverige får deler av sin kraftimport fra Sør-Norge, mens det også er kraftutveksling med svenskene i Nord-Norge. Svenskene kan dermed bli rammet av eksportbegrensninger i Sør-Norge.

Regnet med å få kritikk

Finansministeren sier at regjeringen har regnet med å få kritikk for å vurdere eksportbegrensninger.

– At vi får litt kritikk for det perspektivet, må vi leve med. Vi kommer helt sikkert til å møte litt motstand fordi vi ønsker nasjonal kontroll, men det visste vi også at vi kom til å få, sier Vedum.

I forrige uke kom operatørene av de sentrale strømnettene i Finland, Sverige og Danmark med kritikk av Norges planer om å bremse strømeksporten.

– Vi frykter at et slikt skritt kan inspirere andre land til å vurdere lignende restriksjoner, skrev Fingrid, Svenska Kraftnät og Energinet i en felles uttalelse.

Fingrid-sjefen Jukka Ruusunen har kalt de norske planene «farlige» for Norge – og foreslått at Norges høye gassinntekter kan brukes til å lette situasjonen for strømkundene.

