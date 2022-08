annonse

annonse

Jeg liker å dusje så lenge jeg vil og når det passer meg. Det har jeg alltid gjort. Men nå har Jonas Gahr Støre bestemt at det blir for dyrt, for meg. Han har trolig som mål å spre fattigdom blant vanlige folk, så staten og de rike blir rikere.

Fordi nå har Støre endelig blitt statsminister. Det tok sin tid, men han var tålmodig og langt om sen fikk han sjansen. Om han er egnet er en annen diskusjon, og den hører ikke hjemme politiske kretser. Her rår vilje til makt, ikke evnen som i andre yrker. Politikk har andre kriterier, her belønnes de som har ordets makt, slike som kan snakke i en evighet uten å si noe som helst.

Les også: Enorme utbytter i kraftbransjen

annonse

Ifølge Støre er det nemlig usolidarisk at jeg ikke betaler EU-pris for min dusj. Fordi det er krig et sted vi knapt har hørt om, og derfor er det krise. Men sist jeg sjekket så er Norge et land med overskudd av energi. Og ikke minst at vi har stemt nei til EF/EU hele to ganger. Grunnen til at mange stemte nei var at de ville beholde våre naturressurser for oss selv. Derfor blir det litt ulogisk at vår statsminister belærer oss at vi må få EU-priser på strøm når vi ikke vil være med i EU. Men for politikere og media er det helt logisk. Men det er vel jeg som høres dum ut igjen fordi jeg trodde at nei til EU faktisk betydde nei?

Les også: Støres strømpris: Nå er det vanlige folks tur til å få inkasso

Vi får aldri vite den egentlige årsaken til at vi må betale betale blodpris for å ta en varm dusj. Men kan det være noen som tjener masse penger på dette, eller er det solidaritet med et land ingen har hørt om?, slik Støre hevder. Siden jeg knapt hadde hørt om Ukraina, men penger er en helt annen sak, det liker vi alle. Norsk strømeksport utgjøre kun en prosent av EUs forbruk, hvorfor må vi samtidig importere prisen. Kan det være at det gir store penger i kassen for strømprodusentene, der ikke mindre enn nitti prosent eies av det offentlige, med staten som største eier.

annonse

Les også: Raymond Johansen bruker strømprofitten til karbonfangst: – 6 milliarder kroner rett i dass

Støre kan snakkes seg hes om krig i Ukraina og energikrise i Europa, men Frankrike har vist seg å være usolidariske og har brutt EUs energisamarbeid. Energileverandører i Frankrike må prioritere innenlandske kunder og selv bære tap i forbindelse med eksportpriser. Dette en hindring for strømeksport og et brudd med EUs energiunion.

– Etter hvert som tiden går og strømkrisen forverres, skjerpes forståelsen av at EU står på bar bakke i møte med usikre energiforsyninger og høyere strømpriser. Stadig flere land treffer på egen hånd tiltak for å sikre sine forbrukere, og for å skjerme sine markeder mot prissmitte fra Tyskland, skriver BI-professor Øystein Noreng.

Les også: Professor: Frankrike tar kontrollen over energipolitikken – på tvers av EUs prinsipper om fri flyt av strøm

Men dette nevnes ikke i Norge, mulig fordi det er med slike strømpriser at pengene renner inn. Statkraft og Statnett kontrollerer det norske strømmarkedet og er heleid av den norske stat. Politikerne bunnskraper kassen hvert år. Staten tar ut 85 prosent av overskuddet i utbytte fra Statkraft og 50 prosent i Statnett. Det er mer enn nok til å dekke strømstøtten, i alle fall.

Les også: Staten håver inn på de høye strømprisene «vanlige folk» må betale

Så skal lederne har klekkelig med bonus for å levere slike overskudd. Dernest går vel mye til batterifabrikker, havvind og karbonfangst. Så pengene får nok bein å gå på. Jeg får glede meg over det, neste gang jeg tar en dusj, en veldig kort en med kaldt vann.

Sånn er livet, Støre bor i statsministerboligen, et slott bak slottet og han betaler nok ikke strømregningen selv. Det er bare vanlige folk der nede som må det.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT