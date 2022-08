annonse

Offshore Norge frykter kraftkrisen vil hindre planene om å elektrifisere sokkelen.

– Kraftsituasjonen er krevende, sier Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter.

Men å skrinlegge planene om å elektrifisere sokkelen, går hun ikke med på, skriver Klassekampen:

– Vi kan ikke miste synet av klimamålene hver gang det oppstår et problem. For oss er ikke det et alternativ, mener hun.

Blindheim sier de er helt avhengig av landkraften, men de prøver å få på plass havvind raskere, så de kan avlaste der det er lite kraft.

Offshore Norge (tidligere Norsk olje og gass, Oljeindustriens Landsforening, OLF) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel, skriver Wikipedia.

Møter motbør

– Frp er motstander av å elektrifisere sokkelen som et klimatiltak, sier Terje Halleland til Resett.

Halleland sitter i energi- og miljøkomiteen i Stortinget for Frp. Han påpeker at dette vil koste skattebetalerne mye penger, og at det ikke har noen klimagevinst.

– I tillegg vil det ta kraft fra land, som vil øke prisene for strøm, både for forbruker og næringsliv. Det vil også ramme ny industri, som ikke vil etablere seg på grunn av manglende tilgang på kraft og ikke lenger konkurransedyktige priser, sier han.

