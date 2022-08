annonse

Respekt for de avdøde går gjerne på tvers av partipolitiske linjer.

Torsdag var det fire år siden John McCain, mangeårig senator samt presidentkandidat i 2008, måtte gi tapt mot kreften, 81 år gammel.

Årsdagen for noens bortgang vies gjerne til minne og ettertanke. Det var derfor en heller bisarr markering fra Libertarian Party i New Hampshire, USA.

Over et delt innlegg hvor vi ser McCains datter gråtende over sin fars kiste, skrev Libertarian Party på Twitter: «Happy Holidays», ha en gledelig høytid.

Nå tar Meghan McCain til motmæle. På Twitter skriver hun at dette er lavmål, «selv etter Twitters standard», ifølge New York Post.

– Jeg frykter virkelig for verdens fremtid og hvordan vi har begynt å behandle hverandre – særlig i sosiale medier. Jeg håper at ingen utsetter dere for noe som dette.

Da folk kritiserte Libertarian Party for tweeten, svarte de med å kalle sine politiske motstandere «krigsforbrytere».

