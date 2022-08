annonse

– De strategiske prognosene er dystre.

Torsdag utstedte Vladimir Putin et presidentdekret, eller ukaz, som påbyr hæren å øke antallet soldater med 137.000. Fra 2023 skal Russland etter planen ha over to millioner tjenestemenn, herunder 1,15 millioner soldater.

De nye soldatene skal skaffes gjennom verving og verneplikt. Putin har lenge unngått å erklære krig. En slik erklæring lar Putin mobilisere vernepliktige, det vil si det meste som kan krype og gå av russiske menn i alderen 18 til 27 år, men forventes samtidig å gjøre Putin upopulær – særlig i Moskva og St. Petersburg.

Noen grunn for troppeøkningene er ikke oppgitt. Focus Online har derimot sjekket med eksperter som har klare meninger om hvorfor.

Les også: Putin beordrer militæret til å skaffe flere soldater

Kreml «sliter med sin avmakt og mangler ideer om hvordan man kan endre situasjonen i Ukraina», skriver Russland-analytiker Mark Galeotti på Twitter.

– En utvidelse som dette er et grep du tar når de strategiske prognosene for fremtiden innen de felles stabssjefene er dystre, eller når du har en langsiktig konflikt i tankene», heter det fra militærekspert Dara Massicot.

Russland-ekspert Michael Kofman tror at dekretet ikke automatisk vil gi større mobilisering i landet, men heller blir et middel for å opprette større frivillige bataljoner, men dog ikke noe stort tilskudd til stridsstyrkene.

