Britiske Kirk Stevens (39) trodde han hadde skutt gullfuglen i mars i fjor, da hans partner vant jackpot i National Lottery’s «Set For Life»-trekning.

Etter å ha latt Laura Hoyle (40) bo hos ham uten å betale husleie, fikk Kirk ideen om at hans kjære isteden skulle spytte 25 pund i uken, snaut 300 kroner, inn i parets felles lottokasse, skriver The Sun.

– Jeg forventet ikke at hun skulle betale husleie, jeg ba henne ikke om en krone, sier mannen. Han forteller at avtalen aldri var mer formell enn det, men han trodde ikke han trengte noe mer.

– Vi var et par som bodde sammen i mitt hjem.

Hoyle trodde først hun bare hadde vunnet 50 kroner. Deretter forstod hun at gevinsten var den nette sum av 10,000 britiske pund i måneden i 30 år, 114.300 kroner etter dagens kurs, totalt verdt totalt 3,6 millioner pund, rundt 40 millioner kroner.

Hun sa straks opp jobben sin for å fokusere på sin spøkelsesjakt-hobby på heltid.

Men 18 måneder etter jackpoten dumpet hun Kirk, flyttet inn i et nytt smarthus og nektet å gi ham av jackpotpengene.

Saken fortsetter.

– Hun trakk ut pluggen og tok alt. Hun vil til og med ha våre to hunder, sier Kirk Stevens.

Camelot har sagt at alle lottogevinster blir utbetalt til en person, selv for tippegrupper, og fortalte The Sun at vinnerkontoen var hennes.

Hoyle hadde ingen kommentar da hun ble kontaktet av The Sun.

