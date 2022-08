annonse

Det er store penger i fotball.

Det gjelder ikke minst for talenter som Erling Braut Haaland. Til tross for sin unge alder på 22 år har Haaland rukket å spille for Borussia Dortmund, før han i år ble solgt til Manchester City for 600 millioner kroner.

Etter sigende har Haaland en lønn på rundt fire millioner kroner i uken. Det er penger Haaland vet å omsette i materielle formuesgoder.

Før overgangen til Manchester City skal Haaland ha kjøpt en luksusvilla i Marbella på Spanias solkyst. Og prisen? 63 millioner kroner.

Det er TV 2 som melder om nyheten. Haaland har i flere år besøkt Marbella for opplading mellom kamper, både alene og med familie.

Nå blir Marbella, en by med 140.000 innbyggere, Haalands andre hjem. Kåken er på 981 kvadratmeter, mens tomten er på to mål.

Huset er tegnet av firma Serrano Font Architecture.

Den spanske sportsavisen AS observerte en topptrent og badende Haaland i bølgene, kort tid etter hans første hjemmekamp for City.

