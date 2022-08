annonse

Musikeren Mirjam Kammler retter en pekefinger mot de som er «opptatt av klimaet», men som mener at bare store systemendringer har noe å si.

– Den tenkemåten er ren ansvarsfraskrivelse, latskap og egoisme. Så lenge du sitter på ræva og venter på at systemet skal endre seg, så er du selv en del av problemet. Det eneste du faktisk kan gjøre noe med, er dine egne valg og handlinger, skriver musiker Mirjam Kammler i Nettavisen, og spør:

– Hvis ikke du som bryr deg om klimaet er villig til å forandre noe, hvem skal gjøre det da?

Mirjam Kammler (født 1996) er en allsidig cellist og kammermusiker. Hun har studert med Paul Watkins ved Yale school of music. I 2009 vant hun første pris og var vinner av sin klasse i Ungdommens Musikkmesterskap og i 2014 var hun en av finalistene i NRK’s Virtuos hvor hun spilte første sats av Shostakovichs cellokonsert med Kringkastingsorkesteret. Som solist har hun også spilt verk av blant annet Dvorak, Elgar og Schumann. I 2016 ble Kammler plukket ut som en av fem norske talenter til det nyetablerte KonstKnektprosjektet, med satsing på kammermusikk.

Hun peker på at kanskje hjelper det ikke så mye om en bonde i Kongo med 0,03 tonn CO2-utslipp per år endrer sine forbruksvaner. En person som bor i Norge, med gjennomsnittlige utslipp per innbygger på 7,6 tonn CO2 i året, har definitivt noe å kutte ned på, mener musikeren.

– High five til deg som stemmer på et klimavennlig miniparti annethvert år. Men så lenge det er Erna eller Jonas som styrer dette landet så må vi bare innse at store positive systemendringer for klimaet ikke kommer til å skje fra den kanten, skriver hun, og legger til:

– Med den holdningen er vi plutselig i 2030 og har ingen vei tilbake.

