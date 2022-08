annonse

Kasakhstan kunngjorde i dag at landets eksport av våpen stanses med umiddelbar virkning og med ett års varighet. Det oppgis ingen grunn.

Kasakhstan produserer en lang rekke forsvarsmateriell, herunder båter, pansrede kjøretøyer, artillerivogner, maskingevær, granater, torpedoer og beskyttelsesutstyr, skriver NTB. Det kommer i tillegg til landets anselige oljeproduksjon.

Kasakhstan, som har en viss økonomisk avhengighet av Russland og som dessuten deltar i flere transnasjonale organisasjoner som domineres av Russland, har ikke villet støtte Vladimir Putins angrepskrig mot Ukraina.

Tvert imot har landet stilt seg bak internasjonale sanksjoner mot Russland, opprettholdt diplomatiske relasjoner til Ukrainas president, sendt Ukraina humanitær hjelp, forbudt russiske krigssymboler og tillatt demonstrasjoner mot krigen. Ikke minst har Kasakhstan ønsket utenlandske selskaper som forlater Russland velkommen.

Da Kasakhstans president Kasym-Zjomart Tokajev tidligere i år nektet å anerkjenne Folkerepublikken Lugansk og Folkerepublikken Donetsk som suverene stater, truet en Forent Russland-politiker med å invadere nordlige deler av Kasakhstan hvor det har bodd flere russere. Partiet bad ham krast om å holde tankene for seg selv.

Større oppsikt vakte det da Dmitrij Medvedev, Russlands tidligere statsminister og president og nåværende nestleder av landets sikkerhetsråd, i et innlegg på VKontakte 2. august stilte spørsmål ved Kasakhstans rett til de nordlige territoriene.

Ifølge Medvedev, gjengitt av The Diplomat, var det «russere som etablerte de første bosetningene på villmarken i nordlige Kasakhstan» tidlig på 1600-tallet, hvoretter denne villmarken ble kolonisert av Russland, samt at «62,5 prosent av befolkningen i nordlige Kasakhstan var slavere» før Sovjetunionens fall i 1991.

Som om det ikke var nok, mente Medvedev at Kasakhstan er en «kunstig stat», og omtalte en rekke kasakhstanske distrikter, herunder landet største by Almaty, for «tidligere russiske territorier». Medvedevs innlegg ble senere slettet, og skylden ble lagt på hackere som skal ha brutt seg inn på ekspresidentens VKontakte-konto.

Den USA-baserte tenketanken Carnegie Endowment for International Peace spør om Kasakhstan er neste på Putins liste. De mener at Russland, tross uenigheter, fortsatt regner Kasakhstan å ha et «vennligsinnet regime» – men hvis et «fiendtlig» regime skulle overta i fremtiden, kan Kremls tenkes å ta en Ukraina.

På mellomlang sikt vil Russland derfor nøye seg med å sende signaler til Astana (Nur-Sultan), blant annet ved å stenge av, senke hastigheten på eller utføre «vedlikehold» på oljerøret fra Kasakhstan til Europa, vurderer Carnegie Endowment. Kasakhstan skal i år ha opplevd fire «forstyrrelser» på rørets russiske strekning, skriver Eurasianet.org. Salg av petroleum står for førti prosent av Kasakhstans inntekter.

