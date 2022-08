annonse

En av våre fremste scenekunstnere er død. Espen Skjønberg ble 98 år gammel.

Familien bekrefter overfor NTB lørdag at han sovnet stille inn fredag kveld.

Espen Skjønberg var en av våre største, mest produktive og mangfoldige skuespillere. Han har spilt over 70 roller ved Nationaltheatret, har medvirket i over 40 filmer og har vært med i flere TV-serier.

Skjønberg høstet også internasjonalt ry og spilte teater både i USA og England. På 1980-tallet ble han beskrevet som norsk teaters største eksportartikkel.

Debuterte i 1945

Espen Skjønberg debuterte på Chat Noir i 1945 og var første gang ansatt ved Nationaltheatret fra 1946 til 1949. Deretter arbeidet han ved Oslo Nye Teater i 17 år og et par år ved Det Norske Teatret, før han i 1968 igjen kom til Nationaltheatret, hvor han hadde sin avskjedsforestilling i 1995.

Men som skuespillere flest kunne ikke Espen Skjønberg se for seg noen stille og rolig pensjonisttilværelse. Han fortsatte å jobbe.

–Jeg tror at en holder seg frisk lenger ved å være i aktivitet. Jeg skjønner ikke hva det er å nyte sitt otium, sa han.

91 år gammel fikk han Hedda-pris som beste mannlige medspiller for rollen som Tsjebutykin i «Tre søstre» av Tsjekhov på Nationaltheatret. I 2009/10 gjorde han stor suksess med sin egen forestilling «Om Hamlet» på Nationaltheatret. Skjønberg var kjent som en av Norges fremste Shakespeare-tolkere og fikk allerede i 1952 kritikerprisen for sin Hamlet-tolkning

Skjønberg var allsidig i sitt valg av roller, og han spilte også i TV-serier som «Syv søstre» og «Berlinerpoplene». Han var også med i NRKs adventskalender «Jul i blåfjell».

Engelsk suksess

Espen Skjønberg gjorde også stor suksess på engelske scener. Han spilte så ofte på The Royal Exchange i Manchester at han i et intervju sa at «dette er nesten blitt min annen scene».

–The Royal Exchange er et fantastisk teater, helt enestående i Europa, mente Skjønberg.

Han spilte også på det meget prestisjetunge Almeida-teatret i London, der han i 1990 sto på scenen sammen med Claire Bloom i Ibsens «Når vi døde vågner».

Listen over priser Skjønberg har mottatt, er lang. Han fikk både Norsk kulturråds og Amandas ærespris, Heddaprisen, Gullruten og Aamot-statuetten. I 2007 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Han var også æresmedlem i Norsk Skuespillerforbund.

Beskjeden

Skjønberg var ingen person som framhevet seg selv. Han var merkelig sky, likte ikke intervjuer, men møtte likevel journalister med den største vennlighet. Han var ikke opptatt av publisitet om sin egen person, men av å yte sitt beste på scenen.

Espen Skjønberg var gift med skuespilleren Mona Hofland, som døde i 2010. De to skydde kjendislivet, og sladrepressen og var sjelden å se på premiere- og kjendisfester.

Espen Skjønberg ble født i Oslo 7. april 1924. Han ble født inn i en skuespillerfamilie. Både hans mor Henny og faren Eugen Skjønberg var skuespillere.

Skuespillerkolleger i sorg over Skjønbergs bortgang

Kolleger av Espen Skjønberg på teaterscenen mottok dødsbudskapet med sorg. – Jeg har enorm respekt for ham, sier Ellen Horn.

– Jeg har enorm respekt for ham. Det er et stort, stort tap for norsk teater og scenekunst, sier Horn til NRK.

Hun var i mange år skuespillerkollega med Skjønberg og en periode også sjefen hans på Nationaltheatret.

– Var det én ting jeg var spent på, var det hvordan i all verden jeg skulle kunne innta en sånn autoritetsrolle som teatersjef overfor Espen, som jeg hadde så enorm respekt for. Han var en av dem man virkelig setter aller, aller høyest. Men så var han den som ga meg autoritet og trygghet på en helt selvfølgelig måte, sier Horn.

Skuespillerkollega Anne Marie Ottersen jobbet med Skjønberg på Nationaltheatret fra 1970. Hun sier hun mottok dødsbudskapet med sorg:

– Det er utrolig trist at en av våre aller største skuespillere har gått bort. Espen var virkelig en legende, med en imponerende karriere i teater og film. Han har gitt oss så mange fine øyeblikk, og de tar vi med oss videre, sier Ottersen til kanalen.

– Var en nestor

Jon Øigarden jobbet med Skjønberg på «Berlinerpoplene» i 2007 og kaller Skjønberg en unik skuespiller det var veldig hyggelig å jobbe med.

– Jeg fikk æren av å jobbe sammen med ham på «Berlinerpoplene», det var en veldig fin opplevelse, og vi hadde mange fine scener sammen. Han var en nestor, sier Øigarden til VG.

Forfatter Anne B. Ragde, som skrev romanen «Berlinerpoplene», sier til avisen at Skjønberg gjorde et stort inntrykk på henne – både på grunn av hans prestasjoner som skuespiller, men også på grunn av hvem han var som menneske.

– Vi ble bedre kjent under innspillingen. Du ser jo på den serien også hvordan han gløder i blikket. Han hadde en intens livsglede, og en sånn ild for teateret og teaterskuespill sier hun. Norsk teater har mistet en stor mann, altså. Han gjorde sånn inntrykk på meg, sier hun.

– Tar med oss øyeblikkene

Teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret sier det er med stor sorg at de mottok budskapet om Espen Skjønbergs bortgang.

– Espen Skjønberg er en av de absolutt største scenekunstnerne vi har hatt i norsk teaterhistorie. Han var folkekjær, og ikke bare kjent fra Nationaltheatret, men fra utallige filmer. Han var dessuten veldig viktig for fjernsynsteateret. Han har vært der for flere generasjoner, sier Seltun til NTB.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) tok også nyheten om Skjønbergs bortgang tungt:

– Det er utrolig trist at en av våre aller største skuespillere har gått bort. Espen var virkelig en legende, med en imponerende karriere i teater og film. Han har rørt og underholdt flere generasjoner og gitt oss mange fine øyeblikk. De tar vi med oss videre, sier Trettebergstuen i en kommentar til NTB.

