USA sender Ukraina et våpensystem som forvandler pickup-biler og andre ikke-taktiske kjøretøy til svært kapable rakettskytere.

Ifølge Defense News, er systemet en del av en pakke på 3 milliarder dollar i militærstøtte til Ukraina som Pentagon kunngjorde onsdag. Kjent som Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE), er systemet et bærbart sett som kan installeres på de fleste kjøretøy med en lasteplass og avfyre laserstyrt ammunisjon.

Våpenet – en liten rakettkaster med fire løp og sensorkule – er produsert av våpenselskapet 3Harris. Det kan monteres på to timer og betjenes av en enkelt person, ifølge selskapet, og kan utstyres med missiler for å treffe bakke- eller luftmål, inkludert ubemannede flysystemer.

– VAMPIRE-systemet er et anti-drone-system i seg selv. Det er et kinetisk system som bruker små missiler hovedsakelig for å skyte droner ut av himmelen, sa Colin Kahl, USAs undersekretær for forsvar for politikk, på en pressekonferanse onsdag.

Mens VAMPIRE systemet ikke er annonsert som et anti-dronevåpen på L3Harris’ hjemmesider, har Ukraina brukt våpen med lignende ammunisjon for å skyte ned russiske droner gjennom hele krigen.

Rimelig alternativ

I det krigen mellom Russland og Ukraina går inn i sin syvende måned, er den siste hjelpepakken rettet mot å gi bærekraftige og rimelige forsvarsalternativer til Ukraina. Ved siden av VAMPIRE, sender Pentagon også Puma-droner og en rekke typer ammunisjon.

– VAMPIRE-systemet vårt vil gi det ukrainske folket enda mer robuste evner når de fortsetter å forsvare landet sitt og demokratiet i Europa. Vi vil fortsette å tilby vår standhaftige støtte til oppdraget deres, heter det i en uttalelse fra L3Harris.

Økt brukt av dronekrigføring har definert begge sider i den seks måneder gamle konflikten, med mange hentet fra land utenfor krigen.

Kyiv har fått støtte fra USA og Storbritannia, som begge lovet nye droner og anti-droneteknologi på Ukrainas uavhengighetsdag onsdag. Russland, på sin side, har sett til Iran for å opprettholde forsyningen av droner, ifølge amerikanske tjenestepersoner.

Skreddersydd

VAMPIRE er en del av en større militær bistandspakke til Ukraina, og bringer det totale beløpet som har blitt levert til landet under krigen til mer enn 13,5 milliarder dollar, siden starten av Biden-administrasjonen.

Biden-administrasjonen valgte VAMPIRE – et våpen som er billig og lett å montere sammenlignet med andre anti-dronesystemer – i stedet for dyrere løsninger, som for eksempel elektronisk krigføringsteknologi (EW). USA argumenterer med at hjelpepakken som ble annonsert er skreddsydd for Ukrainas langsiktige forsvarsbehov.

– Vi prøver å være veldig bevisste på hvilke systemer vi mener er mest fornuftige for Ukraina å ha i denne sammenhengen, og det betyr også veldig mye: Kan de opprettholde det? Har de råd til det? Fordi milliarder av dollar i internasjonal bistand kommer kanskje ikke til å være der om 10 år eller 20 år fra nå, sa Kahl.

