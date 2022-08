annonse

Styremedlem i Oslo Arbeiderparti Fredrik Mellem mener at det er bra med høy pris – det reduserer forbruket.

– Under strømkrisa er det mange som nå tar til orde for at strøm ikke burde ansees som en vanlig tjeneste. Det er jo noe alle må ha. Mange ser ut til å mene at strøm egentlig burde være litt sånn som drikkevann: Det er noe som det bare alltid skal være mer enn nok av, og det skal egentlig ikke koste noe, skriver Mellem i Nettavisen.

Mellem er politiker for Arbeiderpartiet. Han er generalsekretær i Europabevegelsen og tidligere leder i Oslo Arbeidersamfunn, som er Arbeiderpartiets største partilag. Mellem engasjerte seg som 16-åring i Nittedal AUF etter stortingsvalget 1985, og har siden da mer eller mindre sammenhengende vært tillitsvalgt i AUF og Ap, skriver Wikipedia.

Denne holdningen er litt pussig, er den ikke? Hvorfor er det forresten bare strøm som blir betraktet på denne måten?, skriver Mellem, og spør om hva med bolig:

– Vi må som sagt alle sammen bo et sted. Det er som kjent et stort problem for mange å komme seg inn på boligmarkedet, sier han, og legger til:

– Eller burde myndighetene bare gitt alle en million kroner i egenkapital til sin første bolig?

Mellem sier at alle trenger sko, og spør om fottøy burde være en kommunal oppgave? Så spør han om mat burde være en del av velferdssystemet?

– Rødt mener at strøm ikke burde være en handelsvare og at det skal settes en makspris på strøm på 35 øre. Med en pris på 35 øre vil færre ha noen grunn til å knipe inn på forbruket, mener han, sier at da går det fortere tomt.

Mellem forteller at det er en internasjonal energikrise, og at det blir en tøff vinter. Men han savner politikere som står oppreist og lover blod, svette og tårer.

