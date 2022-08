annonse

Hildegunn Blindheim Offshore Norge uttaler seg friskt og feilaktig om elektrifisering av sokkelen i Klassekampen, mener Hogne Hongset, rådgiver i Alternativ Energikommisjon (AEK).

– Videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land var oljebransjen tidligere imot, fordi det er ekstremt kostbart og fordi bransjen lenge mente at det ikke gir noen reduksjon av de globale utslippene av CO2, skriver han i Klassekampen.

– Men så bestemte myndighetene at CO2-avgiften skal opp til 2000 kroner per tonn. Kombinert med stigende kvotepriser i EU, ble det brått lønnsomt for oljebransjen å elektrifisere med strøm fra land. Da fikk klimalyden fra bransjen en ny melodi – nå var elektrifiseringen blitt et klimatiltak!

Alternativ Energikommisjon (AEK) sin oppgave er å vurdere og komme med forslag til hvordan strømprisene i Norge kan holdes nede, slik at Norge kan få tilbake den historiske konkurransefordelen det har vært å ha lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med. De skriver at Norges tilknytning til EUs energimarked gjør at vi nå importerer skyhøye strømpriser fra kontinentet og Storbritannia.



Ved flere anledninger de siste ukene har Norge hatt blant de høyeste strømprisene i Europa.

AEK mener at strømprisstøtte imidlertid ikke løser problemet som ligger til grunn for strømpriskrisen. Norge er rett og slett i ferd med å miste den historiske konkurransefordelen som landet har hatt, mener de. Årsaken ligger i at vi har etablert utvekslingskapasitet mot utlandene langt ut over det som trengs for at vi skal ha full forsyningssikkerhet, ifølge AEK, som også problematiserer det de ser som en manglende vilje og evne til politisk styring av kraftmarkedet.

Å si at elektrifisering av sokkelen «fjerner» fossil energi, som Blindheim sier i intervjuet, er rent tøv, hevder Hognset.

– Det som skjer, er at frigjort gass eksporteres til Europa, slik Blindheim selv påpeker. Ifølge Blindheim kommer klimaeffekten av at gass kan brukes mer effektivt på land enn ute på sokkelen, og at den gassen som flyttes på land kan fortrenge kull, skriver han, og legger til:

– Dette er isolert sett riktig. For selv om gassturbinene som brukes er de samme, kan mer av overskuddsvarmen fra produksjonen utnyttes bedre på land. Men dette er bare halve sannheten. For hvor hentes den fra, strømmen som sendes fra land og ut på sokkelen?

Planene er at dette skal dobles på få år.

– Det bidrar godt til at Åslaug Haga i Norwea og Knut Kroepelien i Energi Norge, med velvillig støtte fra Statnett, kan hevde at vi går mot «kraftunderskudd om få år».

