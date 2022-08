annonse

EUs utenriksministre møtes kommende uke.

EU-kommisjonen og Tyskland har begge motsatt seg et felles fremstøt, bestående av Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen, som vil stramme inn på turistvisum til russiske borgere. Nordiske land sier tja til forslaget.

Mens den finsk-baltisk-polske fronten mener det er uanstendig at russere nyter livet som turist i Europa mens ukrainere drepes og er på flukt, mener EU-kommisjonen at søknader om visum bør vurderes individuelt.

Tsjekkia skal ifølge Bloomberg ha utarbeidet et kompromiss hvor både behandlingstiden og gebyret for russiske visumsøknader økes.

Nå kan det ha kommet en helomvending fra Brussel. Financial Times erfarer nemlig at EUs utenriksministre, etter press fra flere EU-land, kommende uke vil vedta en utvidet suspensjon av unionens visumavtale fra 2007 med Russland. EUs råd for utenrikssaker samler unionens nasjonale utenriksministre, og ledes av Josep Borrell.

– Det er upassende for russiske turister å spasere rundt i byene våre og i våre marinaer. Vi må sende et signal til den russiske befolkningen om at denne krigen ikke er ok eller akseptabel, sier en høytstående tjenestemann i EU.

Tsjekkia og Polen sluttet å utstede turistvisum til russiske borgere kort tid etter at Russland angrep Ukraina 24. februar. 16. august kunngjorde Finland at antallet turistvisa til russere fra 1. september reduseres med nitti prosent. Estlands innreisenekt for russere med turist-, forretnings- og flere andre visa trådte i kraft 18. august.

Formålet med suspensjonen er å gjøre det både dyrt og vanskelig for russere å reise i Europa, og det skjer etter protester fra enkelte østeuropeiske EU-land, som har sagt de vil stenge grensene sine helt for russiske turister, skriver NTB.

Delene av den europeisk-russiske visumavtalen som gjelder offentlige tjenestemenn og forretningsmenn, ble allerede suspendert sent i februar. De fleste EU- og Schengen-land har imidlertid fortsatt å utstede turistvisum til russiske borgere.

En mer omfattende suspensjon av visumavtalen er nå oppe til drøftelse. Russere som søker om EU-visum, vil kunne få strengere krav om dokumentasjon, noe som antas å ville gjøre søknadsprosessen enda dyrere og øke ventetiden betraktelig.

