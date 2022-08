annonse

Som ventet ble strømprisen tema på Arendalsuka.

Gjennom hele sommeren har statsminister Jonas Gahr Støre måttet utstå kritikk fra den politiske opposisjonen, Nettavisen-kommentator Kjell-Magne Rystad og ikke minst fortvilte husholdninger i Norge sør for Dovre.

Men på Arendalsuka nylig var det en kampklar Støre som utfordret sine motstandere. Det er krig i Europa, og strømprisen skyldes i hovedsak at Putin har redusert leveransene av naturgass for å straffe Tyskland, lød Støres budskap. Derfor kan Norge ikke tillate seg noen energipolitisk alenegang nå.

Arendalsuka var likevel knapt avsluttet før Støre igjen hisset på seg Norges velgere. På spørsmål fra TV 2 avviste Støre at vanlige folk har fått det verre under hans regjering, og viste til at mange sparte penger under pandemien.

Støres uttalelser har satt sinnene i kok hos mange, men selv erfarne medieprofiler lurer nå på om det har rablet for Norges statsminister. TV 2-nestor Oddvar Stenstrøm spurte i går om Støre lever i sin egen, virkelighetsfjerne verden.

– Støre har mistet all kontakt med hverdagen til vanlige folk når han påstår de ikke har fått det verre på grunn av de ekstreme prisøkningene, smalt det fra Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug om Støres sparekommentar.

Eks-statsminister Erna Solberg går heller ikke fri for kritikk. I debatten om strømprisen har hun lagt seg på samme linje som Støre, men tar det et skritt lengre: De som krever billigere strøm, støtter Putins krig, mener Høyre-lederen.

Nettstedet Energinytt24.no, som har tette forbindelser til Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm», kaller Støres og Solbergs uttalelser for «splittende utspill».

– Påstanden er uriktig og ærekrenkende for de fleste innbyggerne i Sør-Norge, skriver Olav Sylte, interimredaktør i Energinytt24.no og administrator i Facebook-gruppen.

Sylte mener at det ikke medfører noen splittelse av det norske folk å gi midlertidig strømstøtte på 100 prosent over 50 øre. Det samme gjelder å jobbe for makspris eller utrede liknende tiltak som endelig tiltak for å få bukt med strømprisene.

– Både Solberg og Støre bør begge dementere og beklage utspillet snarest, om de ikke ønsker at folket selv skal tvinge dem til retrett gjennom kommende kommunevalg. Da er det kanskje for sent. Resultatet av kommunevalget vil påvirke neste stortingsvalg, og deres muligheter til å lede landet videre an.

– De eneste i landet som støtter Putins krig, er egentlig statsministeren og den forrige statsministeren, som kommer med slike tåpelige utspill overfor vanlige folk i en vanskelig tid, avrunder redaktøren i Energinytt24.no.

