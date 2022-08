annonse

Resett ble startet som en dugnad og et spleiselag – i god norsk tradisjon.

Engasjementet som lå bak var et ønske om å belyse norske samfunnsutfordringer med fakta og rasjonaler – ikke med følelser og politisk korrekthet. Fordi et av områdene som ble belyst var innvandringens påvirkning på det norske samfunn, var godhetsposørene og Twitter-aktivistene raskt på banen for å brunbeise Resett.

Det var oppsiktsvekkende å se hvilke angst og aggresjon Resett skapte i det politisk korrekte Norge. Det var tross alt en håndfull idealister samt et par filantropiske kapitalister som sto bak, med meget begrenset makt og innflytelse i den norske medieverden. Nesten litt komisk, det hele, selv om rasismebeskyldninger ikke ble tatt lett på.

Det er dessverre en merkelapp som mange er raske med å bruke for å sverte meningsmotstandere, og sammen med ordet hat er rasisme et ord som må brukes med stor omhu. Resett har aldri følt seg truffet av rasismebeskyldningene, men det er selvsagt tungt å måtte forsvare seg mot slike urettferdige stempler. Det er nok noen saker vi kunne tatt videre, men vi har fokusert på å lage en god avis heller en å «ta» folk.

I det gjeldende medieklima har Resett levd sitt liv på utsiden i fem år. Helge Lurås og redaksjonen gjorde en formidabel jobb de første årene, med få midler og massiv motstand fra alle kanter. Etterhvert har lesertallene kommet opp på et nivå som gjør oss til det klart største mediet av de alternative.

Tall fra desember 2021 viser at Resett hadde 4,3 millioner klikk den måneden, mens Dagsavisen samtidig hadde 4,2 millioner klikk. Til sammenligning hadde Document.no 2,6 mill. klikk, Steigan 0,6 mill. og HRS 0,4 mill., ifølge tall fra Google Analytics.

Resett får ikke pressestøtte, men har en søknad liggende inne i denne tildelingsrunden. Annonseinntektene er så beskjedne at det vi lever av er abonnenter og donasjoner. Hittil har det holdt skuta flytende, men de dårlige tidene viser seg også for oss.

Styret har over de seneste årene hatt en stigende bekymring over dårlig etterlevelse av arbeidsmiljøloven, foruten dårlig struktur og ledelse. Det er utfordrende å gå fra gründerfasen til en mer profesjonell drift, og her har Resett slitt. Som styre er det vår plikt å påse at bedriften styres på en forsvarlig måte og at lover og regler overholdes.

Som Resetts lesere og støttespillere er dette dessverre en forklaring på hvorfor det måtte gjøres endringer i Resett. Vi ønsker å fortsette å være et faktabasert alternativt medium som belyser de til enhver tid store samfunnsutfordringer vi har i Norge. Faktabasert journalistikk med fokus på mulige løsninger. Polariseringen i politikk og samfunn er bekymringsfull, og ser vi til USA, hvor de fleste «trender» oppstår, så ser det ut til at det blir verre i vårt lille land også.

Resett skal:

sparke oppover på vegne av alle frustrerte og misfornøyde «vanlige folk»

inneholde en miks av korte, poengterte og tydelig nyhetssaker, satiriske kommentarer, langlesning og analyse

være en tydelig, frekk og litt artig avis, men korrekt og faktabasert med tyngde

være en avis som er viktigere enn alt fjaset de store avisene tilbyr, som ser i andre retninger og som tør der andre tier

tilby de nødvendig, aktuelle, allmenne nyhetene i kortformat slik at leserne er aktuelt orientert uten å måtte behøve å lese andre medier

Vi har – gledelig nok – fått flere kompetente søkere til stillingen som ny ansvarlig redaktør, og er nå i prosessen med utvelgelse. Vi ønsker oss en avis med et litt sterkere økonomisk fundament. Flinke folk koster, men vi tror at det på sikt vil skape vekst.

Det har aldri vært lett å hente penger til Resett på grunn av brunbeisingen og svertekampanjene i starten. Noen mindre emisjoner har vi hatt, og det vil vi forsøke denne gangen også. Vi står ved et veiskille hvor det enten bærer eller brister.

Vi ber dere som er lesere av Resett om å være med på å bringe avisen videre. Alle donasjoner er velkommen, store som små, og ekstra glade blir vi hvis dere tegner et abonnement.

Monica Staff

Styreleder i Resett

