Droner med kamera hører til moderne medierapportering – så også hos norske TV 2.

Som del av forberedelsene til verdenscupen i triatlon søndag skulle TV 2 teste en drone på Bryggen i Bergen.

Men heller enn å fange den vakre, verdensarvlistede trehusbebyggelsen på film, dundret dronen gjennom et vindu og inn i lunsjrommet til advokatfirmaet Riisa & Bach. Dette skriver Bergens Tidende.

– Det er riktig at en drone knuste vinduet på lunsjrommet i fjerde etasje under lunsjen, at dronen endte sin ferd inne på lunsjrommet, og at flere av oss ble overdrysset av glassbiter, skriver advokat og partner Svein Bergset til avisen.

– Heldigvis ble ingen alvorlig skadd, men skadepotensialet var stort, så det kunne gått mye verre, legger Bergset til.

Jan-Petter Dahl, pressesjef samt ansvarlig for TV 2s droneoperasjoner, beklager hendelsen, som nå er rapporert til Statens havarikommisjon. Inntil videre er samtlige kanalens droner satt på bakken.

– Det var sikkert en sjokkartet opplevelse. Vi er fryktelig lei oss for at dette skjedde og fryktelig glad for at ingen ble fysisk skadd, sier Dahl, som opplyser at politiet ble varslet, foretok avhør og beslagla dronen. Når det gjelder erstatning, kan vi vel si det med TV 2s velkjente vignette «Se hva som skjer».

