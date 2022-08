annonse

En syklist foretok en forbikjøring av en syklist som allerede var underveis i en forbikjøring av en rekke biler.

Bilistene skal ha stanset for fotgjengere i gangfeltet da syklistene dro forbi på utsiden.

– Vi så en del stygg kjøring med sykler, spesielt var det mange forbikjøringer de foretok av biler, sier sier politiførstebetjent Egil Pettersen ved Trafikkorpset i Oslo-politiet til Avisa Oslo, og legger til:

– Fartsgrenser gjelder også for syklister.

Han opplyser videre at syklistene ble målt til 52 og 53 kilometer i timen i 40-sonen.

Blant de åtte trafikantene som ble tatt i 40-sonen ved Slemdal skole i Oslo vest var to syklister. De blir anmeldt for å ha syklet for fort. Fem bilister og en bussjåfør ble også stoppet i kontrollen, både for fart og bruk av håndholdt mobiltelefon.

Politiet er ikke fornøyd med resultatet av kontrollen «Aksjon skolevei», som avholdes denne uken.

