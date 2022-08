Ukas kanselleringer

annonse

Andrew Tate ble, som nevnt forrige uke, utestengt fra Instagram og Facebook. Og hadde vi ikke før rundet helgen ble han utestengt fra TikTok også. Deretter fulgte YouTube. Verken omfanget eller betydningen av såpass omfattende kansellering bør tas lett på. Eller de mulige årsakene.

Bare på Instagram hadde han 4,7 millioner følgere, men på TikTok er det snakk om en størrelsesorden på over 11 milliarder visninger, ifølge The Guardian. Ja, du leste rett, milliarder. Enda flere blir det selvfølgelig med YouTube, Instagram og Facebook. The Guardian legger til at Tate fikk flere google-søk nå i juli enn både Kim Kardashian og Donald Trump. Og tror du jammen ikke han også støttet sistnevnte?! Det er på alle måter tydelig at det er Tates suksess som er blitt det største problemet for feminister, venstrevridde medier og plattformer.

Den britisk-amerikanske, 35 år gamle «Kongen av giftig maskulinitet» er millionær, entreprenør, selvhjelpsguru og fire ganger mester i kickboksing, og han har surfet algoritmene som knapt noen annen. Tøff i kjeften og inkarnasjonen av suksess for mange av følgerne – sammen med omtrent alt som måtte være politisk ukorrekt. Bros before hoes, bling og bikinidamer, luksusbiler, privatfly og bokstavelig talt høy sigarføring.

Mot seg har han alvorlige anklager om både menneskehandel, svindel og overgrep. Men han er ikke stilt for rett eller dømt. Han flyttet til Romania, angivelig for å unnslippe lovverk og etterforskning, men fikk hjemmet raidet av politiet også der. Allerede i 2016 ble Tate kansellert fra britiske Big Brother etter at det ble publisert en snuskete video som viser at han pisker en kvinne med belte. Selv hevder han at bildene var manipulerte og mange Big Broder-fans mente det var intriger på huset i realityprogrammet som var den egentlige grunnen til utkastelsen. Videoen ble fjernet og etterpå skal kvinnen også ha uttrykt at hun samtykket til handlingene.

Han synser i vei som alle andre, bare høyere og drøyere – om stereotype kjønnsforskjeller, kvinner og menn, og om suksess og tapere. Til stor forlystelse og forargelse. Javel. So what, sier nå jeg.

Kjønnskampen: Feminisme og mannosfære

Tate er også bare én blant svært mange i den stadig voksende, såkalte «mannosfæren». Dette er en sekkebetegnelse på et utall av mangfoldige subkulturer på nett, men som har særlig mye å utsette på feminismen som fellesnevner – altså dagens dominerende kjønnsnarrativ. Det blir ikke akkurat bedre av at feminismen er blitt såkalt interseksjonell, eller i ett ord; woke. Men kritikken er på ingen måte forbeholdt subkulturer. Nettopp derfor er det blant annet så mange, ganske konstruerte storsatninger på film med woke superhelter og girlpower som går på trynet i møte med markedskreftene. Det heter ikke get woke, go broke for ingenting.

– Dette er noe som har manglet i årevis mens kvinnene har hatt sine versjoner, uttalte Martin Ellingsen til VG i juli, om både Andrew Tate og mannosfæren. Masterstudenten i statsvitenskap mener det er «et behov for slike subkulturer og det han omtaler som `gutteprat` om livet, samfunnet og kvinner». Han har unektelig et poeng og påpeker også at uttalelsene til Tate kan tas «med en klype salt». Det går uansett ikke automatikk i å ha ham som forbilde bare fordi man(n) har utbytte av å høre på, legger Ellingsen til.

Spørsmålet er uansett om oppfatningen av et annet menneske som en drittsekk er nok til å sensurere og kansellere ham? Eller henne?

For hva med for eksempel artisten Cardi B, som for noen år tilbake tilsto live på Instagram å ha dopet ned og ranet menn i sitt tidligere «yrkesliv»? Og forbi tidligere synder, er hun et godt forbilde som artist i dag? En sunn rollemodell for millioner av kvinner og tenåringsjenter, med Wet Ass Pussy, vrikk-vrikk, gnukk og twerk og shakin’ the booty. Samme viftingen med dollarsedler, bling og kjønnssjåvinisme, pupper og ræv – men altså ikke noe rasshøl? Altså, ha meg unnskyldt på en søndag, for hva med utallige artister og rappere, også domfelte, som hemningsløst feirer volds- og æreskultur, kriminalitet og narko? Til særdeles rytmisk degradering av både raser og kvinner, rettet mot deres respektive kroppsåpninger og tilmålte plass i brorskap og patriarkat. Men blir disse artistene skrubbet vekk fra sosiale medier? I takt med suksessen?

Mange oppfatter mye av det beskrevne som både forkastelig og uakseptabelt, eventuelt selve forskjellsbehandlingen. Nettopp slik dobbeltstandard er hva som kritiseres, hånes og diskuteres akkurat nå, i tusener på tusener av manns- og gutteforum, kanaler, grupper og diverse nye nettplattformer i hele verden, fra USA og Norge til India. Menn og gutter er i tiltagende grad lei av feministisk sutring og kjønnskrig, kollektivisert fordømmelse og nedrakking. Selv i det moderne samfunn dyrkes det én standard for kvinner og en annen for menn, lyder hovedkonklusjonen i mannosfæren. Og de har nok en god sak og etterhvert mye forskning på sin side, som nettopp tar hull på myter om «lønnsgapet» og andre politiserte paroler.

Artsforvirring

Det er lett å fortvile over all dårskapen. På alle sider. Men det spiller jo ikke så mye rolle, nå som menneskeheten selv kanskje kanselleres. I hvert fall spår futurist og rådgiver for Verdens økonomiske forum, Yuval Noah Harari, at majoriteten av verdens befolkning vil bli «overflødig» på grunn av teknologiske og administrative «fremskritt».

På toppen av det hele hersker det stadig større artsforvirring. Det er bare den naturlige konsekvenser av post- eller transhumanismens suksess. Én ting er at individer og menneskeverd mister betydning, og at en kan bli kansellert for å kritisere overskridelser av kategorier, slik som Drag-queens. Men denne uka fikk vi samtidig vite at ei australsk jente i tenårene identifiserte seg som en katt – til full støtte fra skolen!

Da tenker jeg.. at det kanskje er håp likevel. Om menneskeheten synes aldri så truet, husk at vi bare er en sosial konstruksjon. Ikke glem kreativiteten. Som for eksempel søt kattunge eller kakerlakk kan en øke sannsynligheten for beskyttelse og overlevelse – det er nemlig et spørsmål om definisjoner i dag. Så hvis arbeidere for alvor skal gjøres overflødige, kan de ikke bare spise kake og heller identifisere seg som statsministre eller rådgivere og ledere av Verdens økonomiske forum?

Ha en riktig god søndag!

