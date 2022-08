annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler et stramt budsjett neste år. Da kan han ikke gjennomføre regjeringens dyre plattform i tillegg.

Støre samler regjeringen til konferanse om neste års statsbudsjett den kommende uken. Overfor E24/Aftenposten understreker Ap-lederen at han ønsker å dempe prisveksten, og at han derfor varsler et stramt budsjett. Mindre oljepengebruk fremheves som avgjørende. Målet er å komme under 2,9 prosent av oljefondets verdi.

I Hurdalsplattformen la regjeringen imidlertid frem ambisjoner om kostbare investeringer innen blant annet velferdstjenester, infrastruktur og nye næringer. Men når regjeringen skal ta hensyn til økte priser, krig i Ukraina, strømstøtte og ikke minst en rente som på under et år har gått fra 0 til 1,75 prosent, kan mye av dette bli avlyst eller utsatt.

– Mye av det vi har i plattformen må enten vente og tas senere eller settes til side i den situasjonen vi er i nå, sier statsministeren.

Støre sier samtidig at han, selv innenfor et stramt budsjett, har som mål å «ta godt vare på» viktige sider av velferdsstaten og «fordele rettferdig».

Han peker på bekymringen for press på renten som en hovedårsak til budsjettinnstrammingene.

– Norges Banks oppdrag er å få ned den høye prisveksten. Det skjer ved å dra inn kjøpekraft gjennom å øke rentene. Da kan ikke vi hive på mer kull og pøse ut kjøpekraft over statsbudsjettet, forklarer Støre.

