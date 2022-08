annonse

Et regjeringsoppnevnt utvalg har gjennomgått kommunenes inntektssystem. Her er tre av tiltakene de foreslår.

Hovedregelen i kommunenes inntektssystem er å sikre så jevn fordeling som mulig, slik at kommuner med lav eller middels inntekt kan tilby innbyggerne tjenester av samme kvalitet som rike kommuner har råd til.

For å bevare og styrke denne hovedregelen bør det skje tre endringer, mener et utvalg oppnevnt av regjeringen. I to år har de sett nærmere på kommunenes inntektssystem, herunder dets mulige svakheter.

For det første bør kommunene fratas sin rett til å bestemme satsen på den kommunale delen av formuesskatten. Slik unngår man både konkurranse mellom kommunene og at de som senker skatten får bortfallskompensasjon på grunn av utjevningsmekanismene som ligger til grunn for omfordelingen.

Bakteppet er Bø i Vesterålen, som i 2019 kuttet den samlede formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent og dermed tiltrakk seg et titalls mangemillionærer og milliardærer sørfra. Ordføreren fra Høyre begrunnet tiltaket med at de ville ha flere innbyggere som oppretter og driver bedrifter, blant annet innen bygg og turisme.

For det andre – og kanskje mer kontroversielt – vil utvalget at rike kommuner, fremfor alle de som håver inn på vannkraft, havbruksfond og eiendomsskatt tilknyttet kraftverk og anlegg for petroleumsproduksjon, skal bidra mer til fellesskapet. Slike inntekter inngår ikke i dagens utjevning mellom kommunene.

Dessuten går utvalget inn på forskjellen mellom store, urbane kommuner og små, rurale kommuner, men også de såkalte mikrokommunene, som gjerne ligger langt til havs eller fjells og har veldig lavt innbyggertall, samtidig som de plikter å tilby de samme, lovpålagte tjenestene som alle andre. Utvalgets løsning er å kutte i regionalpolitiske tilskudd og gi mer målrettet støtte til kommuner med særskilte utfordringer.

– Dette truer kommunenes evne til å levere grunnleggende velferdstjenester og anses å være i brudd med inntektssystemets premiss om full kompensasjon for utgifter ved tjenesteytingen som man selv ikke kan påvirke, sier Fredrikstads ordfører Siri Martinsen (Ap) til Kommunal Rapport.

Det gjenstår å se hvordan Senterpartiet, en uttalt forsvarer av lokaldemokrati og bygdenes selvbestemmelse, stiller seg til forslaget om at Stortinget – ikke hvert kommunestyre – skal fastsette formuesskatten.

Utvalget ble oppnevnt av forrige regjering, hvor Høyre var dominerende parti. Dagens regjering består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er i mindretall på Stortinget, og støtter seg fortrinnsvis på Sosialistisk Venstreparti.

Det er kanskje dårlig nytt for Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo. Hovedstaden har ikke bare skatteinntekter over landsgjennomsnittet, men håver i tillegg inn på kraftverk etter oppkjøpet av Hafslund i 2017.

I 2019 måtte Oslos punge ut nesten seks milliarder kroner for å finansiere fattigere kommuner og fylkeskommuner. I 2021 fikk Oslo et overskudd på 2,6 milliarder kroner fra kraftselskapet Hafslund Eco.

– Oslo og andre kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av skatteinntektene som ligger over landsgjennomsnittet. Kommuner under gjennomsnittet får et tilsvarende tillegg. Kommuner under 90 % får i tillegg kompensert 35 % av differansen opp til 90 % som finansieres ved et likt trekk per innbygger for alle kommuner, het det i Oslos budsjettforslag for 2021.

