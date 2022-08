annonse

Strømprisene økte med 25 prosent grunnet kablene. Det fremgår av en fersk analyse.

I en fersk analyse Volue Insight har gjennomført kommer det for en dag at utenlandskablene har bidratt betydelig til de skyhøye strømprisene norske husholdninger og bedrifter nå må hanskes med.

Statnett påstod i mars at de nye kablene hadde begrenset effekt.

«Prisvirkningen av de to nye strømkablene til Tyskland og England utgjør rundt ti prosent av de uvanlig høye strømprisene siden høsten 2021», skrev Statnett.

– Det har vært mye snakk om at de to nye kablene har betydning for den norske strømprisen. Derfor har vi kjørt en pris-simulering hvor vi rett og slett har kuttet kablene i vårt simuleringsverktøy. Å kutte kablene er hypotetisk, og sånn sett er det en hypotetisk analyse, men det er en tilnærming for å forstå hva kablene betyr, sier Tor Reier Lilleholt til Europower.

Det fremgår av analysene at prisen i Norge dras opp med omtrent 25 prosent med de nye kablene. Lilleholt presiserer samtidig at dagens situasjon med krig og lite vann gjør at utslagene blir større enn under normale omstendigheter.

