Datteren min på tolv kom tomhendt hjem fra skolebiblioteket en dag i våres. Fikk hun ikke tak i den neste Harry Potter-boken? «Nei, de er ikke der lenger,» fortalte hun. «Men det er visst andre bøker som er like bra.»

Hun fortalte meg samme morgen at hun skulle innom skolens bibliotek, og jeg oppmuntret henne. Hun har vokst ut av de litt mer barnslige bøkene og hadde endelig begynt å lese igjen etter et lite opphold. Nå var hun blitt oppslukt av Potter-universet, den unge trollmannen, Hermine og de andre elevene ved Hogwart-skolen. «Nei, de er der ikke lenger,» sa hun. «Men det er visst andre bøker der som er like bra.» Dem hadde hun ikke lånt med seg – det var jo Harry Potter hun ville ha tak i. Jeg undret meg over hvorfor bøkene ikke fantes der lenger. Det kunne ikke være fordi de ikke var populære?

Barn og unge har lest J. K. Rowlings serie med stor iver siden bokserien ble utgitt på 1990- og 2000-tallet: 500 millioner bøker er solgt verden over. Med filmer, memorabilia og andre produkter er Harry Potter en hel industri. Datteren min kunne bekrefte at vennene hennes også likte bokserien og filmene.

Et besøk til skolebiblioteket vårt ga meg en pekepinn. Her var det LHBT-flagg hengt i en remse på peisen, en stor plakat om kjønnsidentitet på veggen – og alle bøkene på utstilling på peishyllen i det lille rommet handlet om trans og kjønn. Og enda var det ikke juni, Pride-måneden. Biblioteket brukes av barn mellom seks og atten år og det var tydelig at bibliotekaren hadde som mål å styre litteraturutvalget i en bestemt retning.

Da er det ikke så rart at J. K. Rowling glimret med sitt fravær, hun som er blitt transbevegelsens hatobjekt nummer én. Og dette helt uten å ha skrevet om transproblematikk i Harry Potter-serien. Vårt lille, lokale skolebibliotek rett utenfor den skotske hovedstaden, er bare del av et mye større fenomen. Etter å ha vært den britiske venstresidens «darling» i en årrekke, er Rowling utallige ganger forsøkt kansellert for sitt syn i transspørsmålet.

Rowling forteller selv på sin egen nettside hvordan det gikk til. Det er verdt et lengre sitat:

«All the time I’ve been researching and learning, accusations and threats from trans activists have been bubbling in my Twitter timeline. This was initially triggered by a ‘like’. When I started taking an interest in gender identity and transgender matters, I began screenshotting comments that interested me, as a way of reminding myself what I might want to research later. On one occasion, I absent-mindedly ‘liked’ instead of screenshotting. That single ‘like’ was deemed evidence of wrongthink, and a persistent low level of harassment began.

Months later, I compounded my accidental ‘like’ crime by following Magdalen Berns on Twitter. Magdalen was an immensely brave young feminist and lesbian who was dying of an aggressive brain tumour. I followed her because I wanted to contact her directly, which I succeeded in doing. However, as Magdalen was a great believer in the importance of biological sex, and didn’t believe lesbians should be called bigots for not dating trans women with penises, dots were joined in the heads of twitter trans activists, and the level of social media abuse increased.

I mention all this only to explain that I knew perfectly well what was going to happen when I supported Maya. I must have been on my fourth or fifth cancellation by then. I expected the threats of violence, to be told I was literally killing trans people with my hate, to be called cunt and bitch and, of course, for my books to be burned, although one particularly abusive man told me he’d composted them.»

«Maya», som Rowling nevner her, er Maya Forstater. En forsker som mistet jobben ved en tenketank etter å ha twitret om det faktum at menn ikke kan skifte biologisk kjønn. Hun tok saken til en britisk domstol, men fikk ikke medhold. Så gikk hun videre til en arbeidsrettsdomstol og vant gjennom der for bare noen uker siden.

Det er ikke bare Forstater som har medvind nå, etter noen tøffe år med et hardt debattklima. Andre kritikere av transbevegelsen – slik den drives av britiske Stonewall, Foreningen FRI i Norge og lignende interesseorganisasjoner – har vunnet en stor seier:

Tavistock-klinikken, Englands eneste spesialiserte klinikk for behandling av kjønnsinkongruens, skal stenges etter at det ble klart at behandlingen den ga til forvirrede barn og unge ikke var adekvat (les: var altfor ivrig i å dele ut hormonblokkere og foreta kjønnsskifte-operasjoner).

Keira Bell er en ung jente som undergikk såkalt kjønnsbekreftende behandling som 16-åring og senere saksøkte klinikken for å ikke ha utfordret henne nok før de ga henne de livs-endrende hormonene. Bell har fortsatt mannlig røst etter at hun sluttet med testosteron, og er flatbrystet etter at hun fjernet brystene som 20-åring. Nå advarer hun andre unge jenter om å gå samme vei og hennes historie krediteres for å ha bidratt til at Tavistock-klinikken stengte.

For det er nettopp unge jenter og kvinner som også Rowling er mest opptatt av å beskytte, ikke menn som føler seg støtt av biologiske fakta. De som mener hun er en ond heks har litt av en jobb å gjøre for å bevise det: Gjennom sitt årelange engasjement for utsatte grupper – hennes siste prosjekt var å støtte et barnehjem i Ukraina med en million pund – har hun gitt bort så mye av formuen at hun ble vippet av Forbes milliardær-liste i 2012.

Rowling er stadig utsatt for dødstrusler, sjikane og anklager om «transfobi,» også fra mennesker hvis karrieresuksess er takket være forfatterens arbeid. Rupert Grint, som spilte rødhårede Ron, er sistemann fra Harry Potter-filmene til å slenge seg på kanselleringstoget. Hovedpersonen Daniel «Harry» Radcliffe, skrev også et tilsvar: «Transgender women are women. Any statement to the contrary erases the identity and dignity of transgender people…»

Likevel står Rowling på sitt, og nå som flere politikere i Storbritannia har sagt seg enige, som Liz Truss og Rishi Sunak, statsministerkandidatene som kniver om å ta over etter Boris Johnson, er det håp om at premissene for debatten kan endre seg fra biologisk fornektelse til en mer restriktiv og konservativ tilnærming til transspørsmålet. Dette handler ikke om «hat» og «vold,» slik mange aktivister hevder, men om praktiske løsninger som ikke går på bekostning av kvinner i kvinnefengsler, kvinner i svømmehallgarderober og kvinner i sport. Eller unge kvinners rett til å være usikre og ukomfortable i eget kjønn uten å bli pådyttet hormoner og et liv som permanent pasient.

«Yes, sweetheart. I’m staying right here on this hill, defending the right of women and girls to talk about themselves, their bodies and their lives in any way they damn well please», twitret hun i mars i år. «You worry about your legacy, I’ll worry about mine 😉»

Kanskje vil det være for sitt veldedige arbeid og modige standpunkt i trans-saken, at J. K. Rowling vil bli mest kjent. Men for flere generasjoner barn, er det lesegleden ved å tre inn i Rowlings fantastiske univers som nok vil huskes best. At et lite skolebibliotek tar valget om å «beskytte» barn fra å lese om Harry og uglen Hedwig, Hermine og Humlesnurr, fordi de er uenige med Rowlings politiske syn, var en skuffende men ikke overraskende opplevelse.

Heldigvis har populær og god litteratur det med å overleve selv når bøker brennes eller fjernes. Harry Potter-bøkene er kanskje ikke litteratur av verdensklasse, litterært sett – derom strides de lærde. Men de har skapt lesere ut av barn og unge med lese-vegring, som også min datter. Jeg bestilte resolutt et par Harry Potter-bøker og fikk dem i postkassen neste dag, til min datters glede.

På skolens vårmarked noen uker senere, lå bibliotekets bannlyste bøker ute for salg. Det tok bare minutter før de ble snappet opp av noen fornøyde barn. Og ennå har ikke datteren min lånt bøkene om kjønnsidentitet, de som bibliotekaren har utstilt på peisen i det lille rommet – som fortsatt er dekorert med regnbueflagg og LHBT-plakater.

