annonse

annonse

Tredje artikkel til forbredelsene av årets jaktsesong, er om rifle og bruken av rifle: Et langdistansevåpen som brukes til sakte eller stillestående mål. I motsetning til hagle er rifle et presisjon og siktevåpen. Og er mest benyttet til storviltjakt, våpentypen er uegnet til fluktskyting.

Første regel er å håndtere ethvert våpen som et ladd våpen. Munningen skal alltid peke i sikker retning. Det skal alltid holdes slik at man kan kontrollere retningen på munningen i tilfelle våpenet eller du faller. Under jakt med rifle er det viktig å vite hva som er i bakgrunnen, et rifleprosjektil kan uhindret gå flere kilometer. En så ubetydelig ting som en usynlig kvist kan forandre kulebanen radikalt, det samme kan vann, is og harde ting som fjell og stein. Jegeren har plikt til å forsikre seg at bakgrunnen er hundre prosent trygg og hvis tvil skal man ikke skyte.

Riflen skal lades når jegeren er klar og tømmes for ammunisjon etterpå. Våpenet skal ikke avsikres, eller fingeren borti avtrekkeren før skuddet skal avfyres. Vær påpasselig at ikke fremmedlegemer og liknende kommer inn i løpet. Fjern blindgjenger umiddelbart og plasser den forsvarlig.

annonse

Erverv av rifle

For å oppnå tillatelse for kjøp av våpen må jegeren enten ha avlagt den teoretiske jegerprøven eller være aktiv medlem av skytterlag. Kontakt ditt lokale politikammer.

Storviltprøven

annonse

De som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve med de geværene som skal brukes. Skyteprøven er delt i to. Det skal først skytes 30 obligatoriske skudd med rifle på en valgfri blink. Riflens sitt kaliber må tilfredsstille kravet til anslagenergi for jakt på en av storviltartene. Det skal ikke benyttes våpentyper som er forbudt til jakt. Det skal skytes på minst to forskjellige dager med minimum femten skudd pr. dag. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under storviltjakten, skytes fem skudd mot en dyrefigur som er godkjent av Direktoratet for Naturforvaltning. Selve oppskytingen skal gjøres med samme jaktammunisjon som skal benyttes under jakten, det vil si jaktammunisjon med ekspanderende prosjektil som fyller et gitt minimumskrav til anslagenergi. Alle skuddene mot dyrefigurene må være innenfor treffområdet.

For kombivåpen (rifle/hagle), drillinger og rifle med dobbelt løp skal det skytes tre skudd mot en dyrefigur som er godkjent av Direktoratet for Naturforvaltning, og alle de tre skuddene må våre innenfor treffområdet. For informasjon om oppskyting kontakt din lokale jeger og fiskerforening

Våpenet

Riflens design er tilnærmet lik hagelens, det mest iøynefallende er løpets diameter og låskassen, resten av konstruksjonen er tilnærmet lik. For å kontrollere tilpasningen gjøres det samme som med hagle, sett kolben i albuehulen og da skal høyrehånden ha et lett grep om pistolgrepet og pekefingerens ytterste ledd skal kunne krummes over avtrekkeren.

Valg av våpen

Ved kjøp av våpen bør jegeren ha det klart for seg hva slags jakt som skal bedrives, hvis det skal jaktes forskjellige typer storvilt bør det velges en allround rifle. Det er fire kalibre som enerådende 6,5X 55 mauser. 7.62-308 Win.(7.62X51), 7.62-3006 Springfield (7.62X63). Det finnes et stort utvalg av brukte rifler og ammunisjon på markedet. Det vil være økonomisk og praktisk å velge en av ovennevnte. Ikke bare av stor tilgjengelighet på jaktammunisjon, men også rimelig treningsammunisjon.

Det finnes atskillig typer rifler, men til jakt her i landet er boltriflen enerådende og vi vil kun omtale denne typen. Den kalles ofte mausertypen. Boltriflen har en solid og driftsikker mekanisme, der ladermekanismen er en bolt som dras bakover, patronene puttes inn før bolten skyves fremover igjen. Rifletypen har som oftest et magasin på tre til fem patroner. Det mest praktiske er uttagbart magasin, eller hengslet bunnplate, den tredje typen der sluttstykket må repeteres for å få ut patronene er til dels upraktisk og tidkrevende.

Løpet

annonse

Forskjellen mellom et rifle og hagleløp bortsett fra størrelsen i diameter, er at rifleløpet har riller innvendig for å få prosjektilet til å roter. Rotasjonen er for at prosjektilet skal få en stabil og rettere kulebane.

Sikring

I de fleste boltrifler er geværet usikret etter ladegrep, i motsetning til hagler. I noen rifler er sikringen ofte bare en avtrekkersperre og geværet kan avfyres hvis det blir utsatt for slag og støt. Dette bør en undersøke før bruk.

Avtrekker

Lik hagle skal ytterste ledd av pekefingeren krummes rundt avtrekkeren når høyrearmen holder rundt pistolgrepet.

Siktet

annonse

I dag eksistere det knapt jaktrifler uten kikkertsikte. Det finnes utallige typer kikkertsikter på markedet, med og uten forstørrelse, i alle kvaliteter og prisklasser. Det vanligste er at kikkertsikter har en innstilling for fokusering, nummereringen viser forstørrelsesgraden. Stilles den i på ti, skal et objekt på hundre meter vises om objektet var for øye på ti meter, men dette er i teorien. Optikk er aldri hundre prosent, misvisningen avhenger av kvaliteten på optikken. For å teste ut misvisningen kan du henge opp en avis, gå bakover til du kan lese teksten, mål opp avstanden mellom det som kikkerten i teorien skulle forstørre og trekk fra misvisningen. Da vil man få den reelle forstørrelsesgraden på kikkerten. Et kikkertsikte er også lysforsterkende noe som er meget fordelaktig under dårlig lysforhold. På en del jaktrifler som benyttes til elgjakt er siktet uten forstørrelse og brukes kun som et avansert sikte med lysforsterker effekt.

Innstilling av kikkertsikte

Jaktrifler skytes inn på hundre meter, siktet har to skru mekanismer, en som regulerer loddrett og en vannrett innstilling. Innstilling bør helst foretas av en erfaren skytter. Geværet settes i fast anlegg og det skytes en serie mot en blink. Ut fra samlingen av treffene stilles siktet slik at tilslutt vil skuddseriens samling ligge i midten av blinken. Slag og støt kan forskyve siktet, hvis uhellet er skjedd bør du kontrollskyte for sjekke om siktet har forskjøvet seg.

Ammunisjon

Kaliber er en meget forvirrende typebetegnelser, de oppgis enten i mål eller årstall da de ble benyttet som standard. Målene er enten oppgitt i amerikanske hundre- eller tusendels tomme, eller i europeiske millimeter. Kalibermål er diametere i løpet utenom rillene. For eksempel er et av de mest brukte kalibrene 7.62-308 da er diameteren på prosjektilet 7.62 mm og 308 står for at USAs militæret innførte kaliberet i 1908. Et mye brukt kaliber 7.62-3006, er også 7,2 mm, men hylsen er større, det ble tatt i bruk i USA i 1906.

Patronen består av fire hovedkomponenter: prosjektilet, hylsen, kruttet og fenghetten. Ved avfyring slår tennstiften inn i fenghetten som antenner kruttet og trykket av det brennende kruttet presser prosjektilet ut av hylsen. Det er viktig å inspisere hver patron før man lader, alle skadde, med bulker, revner og korrosjon må kasseres. En skadd patron kan forvrenge prosjektilets retning, i verste fall kan patronen skape et høyt kammertrykk, men moderne rifler har høy nok sikkerhet og fare for eksplosjon ikke er til stede. I konstruksjonen er det bygd inn kanaler for å avlede gasstrykket. Det er viktig at ammunisjon ikke lagres fuktig for å forhindre korrodering.

Rifleprosjektilet er en avlang blypatron med en kobbermantel, til jakt er det påbudt med ekspanderende prosjektil. Vi går ikke så mye inn på dette, men nevner noen. Elite, den er presis og har høy sjokkvirkning, kjernen er av bly med en dyp rille i midten og avtagende tykkelse. Nosler, har to blykjerner, forsterket mantel bak avtagende tykkelse. Silverblixt, har en plastspiss, den gir god ekspansjon og er på god middelshold. Alaska, der mantelen er tykk bak og tynn foran, og en rille i midten.

Ballistikk

Ved utgangen av løpet dreier prosjektilet i meget høy hastighet. Hastigheten kan komme opp i minst 2500 kilometer i timen. Prosjektilet går i en bue og vil etter hvert trekkes ned av gravitasjonen. Hvis siktet skytes inn på hundre meter vil siktelinje og kulebanen møtes. For kortere og lengre hold sjekk ballistiske tabeller. Uansett test ut riflen og misvisningene.

Skyteteknikk

En rifle skal holdes på samme måte som en hagle, et solid grep om forskjeftet og et mer løsere om pistolgrepet, du må ha litt bøy i albuene, høyre arm opp mot vannrett. Og en vanlig fotlengde mellom bena, venstre bein litt foran og litt bøy i knærne. Riflen skal plasseres godt inn i skulderen, og helt inn mot brystkassen og selvfølgelig kinnet godt inn mot kolben slik at sikteøye treffer sikte perfekt, skal siktet reguleres bøyer du enten hode eller heve/senke skulderen. Forskjellen her fra hagleskyting er at du her skal sikte, ikke peke, du har bedre tid til konsentrasjon, men du må holde kroppen veldig rolig, enhver unødvendig bevegelse, ja, selv et moderat pust kan ødelegge siktet.

Med godt anlegg og riktig innskutt rifle skal skuddene dine treffe med god samling.

Tørrtrening

Det bør understrekes at jaktriflen også skal innøves noen ganger før jakten. Ikke bare tørrtrening hjemme, men også noen besøk på skytebanen. Du bør bli så fortrolig at geværet føles som en forlengelse av kroppen. Tørrtrening med rifle er litt forskjellig fra hagle, rifle er et siktevåpen i motsetning til hagle som er et pekevåpen. Med rifle er øvelsen å holde sikte stabilt over tid, man må øve på anlegg og kroppstilling.

Skytetrening

Blinkskyting, da kan vi anbefales å anskaffe luftgevær hvis du ikke har muligheten til å oppsøke skytebanen regelmessig. Det er mest praktisk med et kikkertsikte, men strengt tatt ikke så nødvendig, det er skytestilling og sikting som er mest viktig å øve inn og da fungerer et luftgevær med et dioptersikte bra nok, siden det kan brukes utendørs uten å være til sjenanse for andre. Salongrifle med dertil kikkertsikte bedre egnet til trening og er enkel og rimelig i bruk.

Ta et dypt pust for å stabilisere brystkassen og roe ned musklene, normalt klarer man å holde stillingen i 10 sekunder, men ved å la luften sakte sige ut kan en hente inn 10 kanskje opp mot 20 sekunder til.

Sikteteknikk

Når man holder riflen lenge i sikte vil svingningene etter hvert bli større og større, på tross av anstrengelser for å holde geværet i ro. En må være klar over at siktets forstørrelse gir inntrykk av at svingningene er betydelig større enn de egentlig er, og det kan skade siktet mer om man forsøker unødige korrigeringer. Isteden for og la siktet plasseres rett mot målet kan man innøve en teknikk der man langsom beveger siktet vertikalt. Da får man god kontroll over geværet før skuddet skal avfyres. Ved stående skyting er det ikke tilrådelig å benytte mer enn fire ganger forstørrelse. Høyere enn dette bør kun benytte ved fast anlegg.

Avtrekk

Pekefingerens ytterste ledd skal plasseres slik at den hviler på avtrekkeren, viltet er observert, riflen i anlegg, viltet føres inn i siktet. Skuddet skal avfyres i det øyeblikket siktet treffer målpunktet.

Jakt med rifle

Under jakt har man bedre tid enn du tror, men en bør avfyre skuddet innen noen sekunder, med god trening er dette mer enn god nok tid. Fra banen har en nå fått riktig skytestilling og et varsomt press på avtrekkeren. Men jakt er annerledes enn bane, viltet kommer i uforutsette retninger, og der skal man avgjøre om det er riktig kjønn, alder og liknende og ikke minst at skytefeltet er klart. Bare å vite at en kvist er nok til å forandre kulebanen radikalt – er også nok til å svekke konsentrasjonen.

Anlegg

Jo lengre våpenet er fra bakken jo mindre stabilt er anlegget ditt. Hvis det ikke er mulig å finne stabilt anlegg, bør en velge den laveste skytestillingen, liggende eller sittende. Så godt som mulig bør du benytte stabilt anlegg på post, du kan medbringe skytestativ, bruke et tre, en stein eller sekken. Kroppen bør være enten liggende eller sittende med armene lent mot knærne. For å stabilisere stillingen, bør du understøttes med en sekk, en tue, en stubbe. Hånden skal være mellom forskjeftet og underlaget, løpet skal aldri hvile på anlegget.

Liggende er den beste skytestillingen, da hviler begge albuene mot stødig anlegg, men er ikke alltid praktisk under jakt.

I sittende stilling må sitte med baken på bakken, med begge beina lett bøyet. Underarmen hviler mot låret. Venstre grep om forskjeftet hviler mot venstre kneskål og høyre mot pistolgrep og avtrekker. Stillingen kan også benyttes med stol, sitte på sekken, en stubbe, eller en stein. For å stabilisere ekstra kan det lønne seg å lene seg mot et tre, en stein og lignende. Stillingen er avslappende og stabil og er godt egnet til postéring.

Stående skytestilling uten anlegg gir et bedre overblikk og best bevegelsesfrihet, rent treningsmessig er dette den vanskeligste stillingen og har du den under kontroll vil de andre stillingene være enkle å mestre. Best egnet til pürschjakt, prosjektilet skal da gå høyere enn underskogen og må være hurtig å innta. Stående skytestilling mot tre er den letteste formen for anlegg i stående skytestilling, riflen holdes på vanlig måte, og underarmen eller håndleddet støttes opp mot treet. Kroppen lenes mot treet og stabilisere anlegget, stillingen er rask og effektiv og innta.

For å støtte opp riflen kan man vikle reimen rundt venstre arm slik at våpenet henger i reimen. Metoden brukes av konkurranseskyttere, men har sin svakhet under jakt ved at den er tidkrevende for å bli perfekt.

Man kan også benytte skytestativ, det er en to eller trebenet stativ som forskjeftet plasseres inni. Det gir stabilt anlegg, og er mest praktisk.

Rekylskrekk

En vanlig nybegynnerfeil er at jegeren er anspent og fokuserer mer på det kommende smellet og den etterfølgende rekylen enn å konsentrere seg om å treffe. Feilen er ikke alltid lett å oppdage, men hvis jegeren ikke har tilfredsstillende resultater kan det forsøkes med at en annen lader riflen og gir jegeren vekselvis ladd og uladd gevær.

Våpenstell

Tilslutt må også riflen holdes ren. Rengjøring bør gjøres etter bruk, da opprettholdes presisjonen og reduserer slitasjen. Prosjektilet og kruttet avsetter en tynn hinne av fremmedlegemer i løpet og det er viktig å fjerne disse etter bruk. Det gjøres med en pussestokk med en påskrudd metallbørste, dra den igjennom noen ganger og rens etterpå med en oljet fille. Alle løse deler skal også renses med en oljet fille.

God jakt!

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT