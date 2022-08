annonse

Rødt og SV fokuserer for mye på krafteksport, mener partileder Arild Hermstad i MDG.

Bakgrunnen er en kronikk fra SVs Ingrid Fiskaa nylig hadde på trykk i Klassekampen, som har vakt reaksjoner.

– Jeg synes det er veldig overraskende at SVs utenrikspolitiske talsperson fornekter at Putins tilbakeholdelse av gassleveransene er det store problemet her, sier Hermstad til Klassekampen og legger til:

– Putin ønsker å svekke solidariteten mellom europeiske land. Vi kommer ikke til å løse energikrisen med nasjonalisme og proteksjonisme.

Rødt vil ha makspris på strøm og å regulere krafteksporten til utlandet. Også SV har kommet med lignende forslag. Men MDG derimot støtter dagens markedsstyrte kraftsystem.

– Det er ikke utenlandskabler og krafteksport som er den store stygge ulven. Sannheten er at vi har en felles interesse med våre naboland av at det totale kraftsystemet er best mulig rustet til å takle krisa vi står i, sier Hermstad, og fortsetter:

– Hadde ikke Norge hatt kraftutveksling og det regnet lite her flere år på rad, kunne vi slitt. Å stå aleine er en dårlig løsning.

Han mener at et felles marked for kraftuveksling er det beste vi har «for å distribuere energien vi har til overs, og stå sammen mot diktatoren i Russland».

– Jeg har ikke sett en troverdig annen løsning fra verken SV eller Rødt, sier Hermstad.

