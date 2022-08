annonse

Oslo tingrett sier nei til utsetting av tamfugl i naturen. Fuglehundklubbene og dyrevernerne er likevel uenige om hvilke følger kjennelsen får.



I Vestfold har både godseiere og fuglehundklubber i en årrekke satt ut tamme fugler i naturen, blant annet and, fasan og rapphøns. Formålet er delvis jakt for forlystelsens skyld, delvis opptrening av apporterhunder.

Praksisen er ikke av nyere dato. Allerede på 1800-tallet satte Fritz Treschow ut fasaner i sitt parkanlegg ved Larvik. I nabofylket Telemark, hos godseier Løvenskiold av Fossum, har praksisen fortsatt frem til våre dager. Så sent som i 2017 fikk Løvenskiold-Fossum Skog tillatelse til å sette ut 8.000 ringmerkede stokkender, skrev NRK.

Deretter var det imidlertid slutt, for Miljødirektoratet valgte å nekte videre andeimport. Selv om direktoratet la vekt på risikoen for at tam- og villender kunne pare seg og dermed forringe bestandens genetiske kvalitet, pekte Nationen på at under 2.200 ender ble skutt, mens de øvrige 5.800 trolig gikk en lidelsesfull død i vente.

Praksisen har fått vedvarende kritikk. I fjor gav Miljødirektoratet avslag på utsetting i år, men Klima- og miljødepartementet omgjorde vedtaket etter klage fra Fuglehundklubbenes Forbund. Da tok dyrevernsorganisasjonen Noah ut søksmål mot departementet, og har nå fått rettens medhold.

– Det er en utrolig lettelse. Endelig blir dyrevelferdslovens forbud mot å sette ut dyr som ikke klarer seg, respektert, sier Noah-leder Siri Martinsen til NRK. Hun mener rettens kjennelse stanser all slik utsetting fremover. Det er Fuglehundklubbenes Forbund ikke enige i, og varsler ny søknad neste år.

– Vi samarbeider med norske og utenlandske forskningsmiljøer for å skaffe ny og relevant kunnskap for norske forhold, og vil søke om utsettelse av fugl også til neste år, sier leder Torstein Dehn.

Saken fortsetter.

Det drives oppdrett av slike fugler i Sverige. Både dyrevernere og ornitologer har refset at tamfugl, som har tilbrakt livet i fangenskap, settes ut i naturen i Norge. NRK har tidligere omtalt funn av skadede fasaner i Vestfold.

– Flere fasaner har trukket mot en gård i Stokke. Gårdeieren ser at en av dem er skadet og går bort til den. Hun ser fuglen lider og avliver fasanen for å unngå ytterligere lidelse. (…) Men det er ikke første gang. Grunneieren har i flere år sett at fasaner blir satt ut på høsten.

– Denne dagen melder hun fra om dyremishandling. «Nå har jeg funnet flere halvdøde [fasaner] som skjærer og kråker hakker på (…) De sulter eller fryser i hjel når vinteren kommer», skriver grunneieren i e-post til Mattilsynet. Hun mener det er Vestfold fuglehundklubb som har satt ut fuglen, skrev NRK i 2018.

– I Norge høster jegerne av naturens overskudd. [Med tamfugl] er det et forlystelsesmotiv som åpner for refleksjoner rundt hvorvidt det er nødvendig å jakte. Det er vi ikke så glade for, sa informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund i 2017.

– Dette er en helt vanlig del av den kontinentale jakttradisjonen. I Danmark setter man ut en million fasaner hvert år, hovedsakelig for å gjøre penger på dem på godsene, la Farstad til.

– Dette er stokkender som er avlet opp i Sverige, så blir de importert til Norge og satt ut i ulike vann. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke den ville bestanden av stokkand i Norge, sa rådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening, i dag Birdlife Norge.

