Sveriges statsminister Magdalena Andersson skjelte ut den svenske partilederen Ebba Busch på en offentlig do før en debatt tidligere i august.

– Statsministeren mistet det helt i tolv minutter eller hva det var før en debatt. Hun rakk ikke engang si hei før hun startet. Hun kom inn og begynte å frese da jeg sto og vasket hendene, sier Busch til P3 ifølge Aftonbladet.

Sosialdemokraten Andersson har bekreftet at det ble hett med kristendemokraten Busch på toalettet. Krangelen dreide seg om at Andersson mente valgkampplakater for Socialdemokraterna var blitt revet ned og erstattet av plakater for Kristdemokraterna i Sagerska, der Andersson bor.

Ifølge Busch, måtte hennes pressesjef var på vei inn for å bryte inn fordi det ble så hett inne på toalettet.

– Jeg synes det var både utrivelig og upassende, sier Busch.

Andersson sa i forrige uke til Aftonbladet at hun tilfeldigvis møtte Busch på toalettet og ville ta opp saken.

– Jeg tok opp det faktum at på kvelden da min familie la seg, så var det plakater for Socialdemokraterne og Liberalerna utenfor Sagerska. På morgenen var det nesten bare plakater fra Kristdemokraterna. Sånn oppfører man seg ikke, sa Andersson.

