Politiet har etterforsket saken, men SIAN har ikke fått oppnevnt bistandsadvokat. Kravet ble avslått av Borgarting lagmannsrett.

To kvinner er siktet for grov kroppsskade etter et drapsforsøk med bil. De presset kjøretøyet til Lars Thorsen, leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) av veien etter en demonstrasjon på Mortensrud i juli.

Fire personer ble lettere skadet og har status som fornærmet i saken. Nå er beslutningen om bistandsadvokat anket til Høyesterett, skriver Avisa Oslo.

Advokatfirmaet Elden har anket avgjørelsen til Høyesterett. De viser til at lagmannsretten tidligere i august omgjorde Oslo tingretts beslutning om å nekte bistandsadvokat til 36 fornærmede etter masseskytingen 25. juni.

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier advokat Inger Zadig i Advokatfirmaet Elden, og legger til:

– Det er en alvorlig sak. Det er nærliggende å anta at påkjørselen var direkte knytte til den forutgående SIAN-demonstrasjonen og at målet for handlingen ikke bare var de fornærmede, men deres politiske ståsted som sådan. Saken reiser rettslig kompliserte spørsmål, og de fornærmede har et klart behov for bistandsadvokat.

Zadig sier at enten er oppnevningene i Oslo-skytingen uriktige, eller så er avslaget i SIAN-påkjørselen uriktig.

