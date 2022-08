annonse

Det er ikke bare nordmenn statsminister Jonas Gahr Støre kommer til unnsetning med strømstøtte.

Etter seks måneder med krig, som ble innledet med Russlands angrep på landet 24. februar, går ukrainerne snart inn i en ny vinter – samtidig som bygninger, samferdsel og industri flere steder ligger i grus.

Mange ukrainske husholdninger og bedrifter – men også landets regjering – har mistet betydelige inntekter som følge av krigen. Nå stiller Støre opp for å sikre at ukrainerne har råd til gass i vinterkulden.

Nyheten om en egen «gass-støtte» til ukrainerne ble kunngjort i formiddag på Stavanger Oljemesse, eller Offshore Northern Seas (ONS), hvor også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holder tale.

– Krigen gjør at Ukraina har et akutt behov for støtte utenfra. Ukraina har bedt Norge om å ta en lederrolle for å sikre tilgangen på energi. Nå følger vi opp, og foreslår å bruke to milliarder kroner for at ukrainerne kan kjøpe inn gass i høst og vinter.

– Vårt bidrag til innkjøp av gass vil blant annet bidra til å holde sykehus og skoler i Ukraina varme i vinter, og gi flere muligheter til å lage varm mat, sa Støre.

Da Støre i juli besøkte Ukrainas hovedstad Kyiv, annonserte han at Norge ville øke støtten til det krigsrammede landet med inntil ti milliarder kroner i 2022 og 2023, skriver NTB. Det er to av disse to milliardene som skal øremerkes innkjøp av gass.

